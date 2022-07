Đại sứ quán Pháp vẫn cấp thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam

Đây là thông tin được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội.

Thông tin nêu rõ:

Các cơ quan của Đức mới đây đã thông báo rằng họ không công nhận, ở giai đoạn này, mẫu hộ chiếu mới do các cơ quan Việt Nam cấp kể từ ngày 1/7/2022, vì một số thông tin nhận dạng nhất định như tỉnh thành nơi sinh không còn xuất hiện trong đó. Do đó, các cơ quan của Đức không cấp thị thực (C-, D-) cho những hộ chiếu mới này.

Trong thời điểm hiện tại và cho đến khi có thông báo mới, các cơ quan chức năng của Pháp vẫn tiếp tục công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam và cấp thị thực bình thường.

Tuy nhiên, theo thông báo của nhà chức trách Đức và trong khuôn khổ khối Schengen, thị thực do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. HCM cấp trên hộ chiếu mới của Việt Nam không cho phép đi sang Đức. Do đó, người xin thị thực mang hộ chiếu Việt Nam mới phải điều chỉnh thời gian lưu trú để loại trừ thời gian lưu trú hoặc quá cảnh tại Đức. Người có hộ chiếu đã được cấp trước đó không bị ảnh hưởng.

Đại sứ quán Pháp khuyến cáo, vì tình hình có thể thay đổi nhanh chóng, những người nộp đơn xin thị thực được khuyến cáo nên cập nhật thông tin.

Trước đó, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho hay, cơ quan đại diện Đức không thể cấp thị thực vào hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than (có số Serial bắt đầu bằng “P“. Thông tin nêu rõ, việc này căn cứ vào quyết định của các cơ quan chức năng nội địa Đức. Đối với những người đã nộp hồ sơ xin thị thực, Đại sứ quán sẽ gửi thông báo riêng.

Định Phong