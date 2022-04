Đại tá Nguyễn Văn Hận làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang

Chiều 12/4, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình cùng dự.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay Đại tá Đỗ Triệu Phong.

Đại tá Đỗ Triệu Phong được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) - Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho Đại tá Nguyễn Văn Hận. Ảnh: Anh Vũ

Đại tá Nguyễn Văn Hận sinh năm 1971, quê quán huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Ông từng kinh qua các chức vụ như: Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu; Trưởng Công an thị xã Giá Rai, Phó Giám đốc Công an Bạc Liêu.

Hoài Thanh