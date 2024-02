Chiều 1/2, tại Vĩnh Phúc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định. Ảnh: CACC

Tham dự buổi lễ có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Đại tá Hải nhận nhiệm vụ mới

​Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về việc:

Điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/2; Điều động Đại tá Đinh Ngọc Khoa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học kỹ thuật hậu cần Bộ Công an.

​ Chúc mừng Đại tá Thân Văn Hải và Đại tá Đinh Ngọc Khoa được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị trên cương vị mới, hai Đại tá tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đối với Đại tá Thân Văn Hải cần nhanh chóng nắm bắt công việc, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Phúc ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đại tá Thân Văn Hải nhận quyết định của Bộ Công an.

Tại buổi lễ Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu và đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Đại tá Đinh Ngọc Khoa trong công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững bình yên cho nhân dân, góp phần tạo môi trường thuận lợi để tỉnh Vĩnh Phúc phát triển kinh tế - xã hội.

Chúc mừng Đại tá Thân Văn Hải được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đại tá luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát trong công việc, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh quy tụ, tập hợp, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời, luôn quan tâm đến công tác đào tạo, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, Đại tá Đinh Ngọc Khoa và Đại tá Thân Văn Hải tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hứa nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả các thế hệ lãnh đạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.