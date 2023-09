Ngày 20/9, Giám đốc Công an TP.HCM đã có quyết định điều động Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng CSGT đường thuỷ (PC08B), đến nhận công tác và giữ chức Trưởng Công an TP.Thủ Đức.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc, đại diện Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã công bố và trao quyết định nói trên cho Đại tá Trần Văn Hiếu.

Đại tá Trần Văn Hiếu. Ảnh: Chí Hùng

Đại tá Trần Văn Hiếu giữ chức Trưởng Công an TP.Thủ Đức thay Thượng tá Nguyễn Đình Dương-vừa được Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn giữ chức Phó Giám đốc Công an TP.HCM, kể từ ngày 14/8.

Trước đó, đầu tháng 1/2021, ông Hiếu được điều động từ chức Trưởng Công an quận 2 giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM.

Tháng 4/2023 vừa qua, ông Hiếu được điều động giữ chức Trưởng phòng CSGT đường thủy (PC08B).