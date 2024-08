Hôm nay (16/8), tại Thái Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Trần Xuân Ánh (49 tuổi, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Trước đó, Đại tá Trần Văn Phúc (46 tuổi, quê quán huyện Đông Anh, TP Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thay thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ.

Đại tá Trần Xuân Ánh (áo trắng) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: CTV

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Ngọc Lâm tin tưởng, khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, 2 cán bộ được điều động sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy truyền thống, trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh được giao, xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Đại tá Trần Xuân Ánh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Trên cương vị công tác mới, ông sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn, vất vả, chung sức đồng lòng cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, ông cũng sẽ nỗ lực gây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, triển khai hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo môi trường ổn định, phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.