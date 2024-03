Tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Quảng Ninh là địa phương có vị trí trọng yếu về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là địa bàn tiền tiêu của Tổ quốc, địa phương duy nhất trong cả nước có đường biên giới trên bộ và trên biển, được ví như một "Việt Nam thu nhỏ". Quảng Ninh là cửa ngõ giao lưu kinh tế nằm trong hành lang kinh tế của khu vực và thế giới.

Trong những năm qua, trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, Đảng ủy cơ quan Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Do vậy an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn địa bàn chiến lược. Xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống nảy sinh trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngay ở cấp địa phương, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Tội phạm được kéo giảm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, các băng ổ nhóm tội phạm xã hội.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (Ảnh: Thu Chung)

Cũng theo Đại tướng Tô Lâm, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tăng thêm khoảng 1.000 biên chế cho Công an tỉnh Quảng Ninh, trong đó chú trọng lực lượng công an cơ sở, công an cấp xã.

Đồng thời, Bộ Công an đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở vật chất cho công an xã, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công an địa bàn; Phát huy vai trò tham mưu của Công an tỉnh, nâng cao cải cách hành chính trong lực lượng Công an. Qua đó kéo giảm tội phạm, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nêu rõ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở Quảng Ninh tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều đổi mới.

Quảng Ninh xác định phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là mấu chốt của bảo đảm an ninh.

Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững. Tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tỉnh đặc biệt coi trọng bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh tôn giáo.

Công tác phòng, chống tội phạm được chuyển biến tích cực, rõ nét. Tội phạm xã hội được kiềm chế và giảm theo từng năm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.