Sáng nay (18/7), Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Trung Kiên (25 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ” và “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 17/7, Hoàng Trung Kiên có hành vi gây rối, đập phá tài sản. Người dân đã trình báo Công an xã Tân Phước, huyện Đồng Phú để giải quyết.

Tiếp nhận tin báo, Đại úy Hà Hoàng Hậu - cán bộ Công an xã Tân Phước - cùng một số thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xã đã đến hiện trường để can thiệp.

Tại đây, anh Hậu đã vận động, thuyết phục Kiên dừng hành vi gây rối nhưng đối tượng này không chấp hành. Manh động hơn, Kiên còn cầm một con dao dài khoảng 40cm đuổi chém các thành viên trong tổ an ninh trật tự. Riêng anh Hậu bị chém nhiều nhát ở vùng đầu, lưng, tay, chân.

Ngay sau đó, Kiên đã bị khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở để làm việc. Riêng Đại úy Hậu được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu, sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.