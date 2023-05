Cách đây ít ngày, ông Akio Toyoda - Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Toyota và các lãnh đạo cấp cao của hãng xe hơi Nhật Bản đã có mặt tại Thái Lan, để trả lời với báo chí về các vấn đề liên quan đến bê bối gian lận thử nghiệm an toàn trên một số dòng xe do Daihatsu đảm nhiệm sản xuất và bán dưới tên gọi Toyota.

Tại cuộc họp báo diễn ra vào thứ 2 tuần này, người đứng đầu Tập đoàn Toyota đã khẳng định công ty vẫn luôn nỗ lực sản xuất và cung cấp những phương tiện an toàn nhất, chất lượng cao nhất cho khách hàng và đặt mục tiêu ưu tiên an toàn lên hàng đầu.

Ông Akio Toyoda - Chủ tịch hội đồng quản trị Toyota trong buổi họp báo tại Thái Lan. (Ảnh: Motortrivia)

"Sai phạm của Daihatsu lại xảy ra ở khía cạnh an toàn của một chiếc xe. Đây là một hành động phản bội niềm tin của khách hàng và điều đó không thể chấp nhận được. Vì sự cố này xảy ra ở phân khúc xe du lịch của Toyota, chúng tôi tin rằng nó không chỉ giới hạn ở Daihatsu. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến hành điều tra chi tiết và thu thập dữ liệu kĩ lưỡng để nhìn nhận vấn đề, xác định rõ nguyên nhân, và ngăn ngừa việc này tái diễn", ông Akio Toyoda phát biểu.

Cũng trong cuộc họp báo ở Bangkok, ông Masahiko Maeda, Giám đốc điều hành của Toyota khu vực châu Á còn cho biết: "Vấn đề có thể xảy ra do áp lực buộc Daihatsu phải đẩy nhanh tiến độ ra mắt sản phẩm mới. Kích thước tương đối lớn của những chiếc xe có thể đã tạo ra những thách thức đối với một công ty chỉ chuyên sản xuất những mẫu ô tô nhỏ như Daihatsu."

Vào ngày 28/4 vừa qua, thương hiệu ô tô thuộc sở hữu của Tập đoàn Toyota là Daihatsu đã thừa nhận đã gian lận kết quả trong các thử nghiệm an toàn va chạm đối với hơn 88.000 xe đã bán ra, chủ yếu dưới thương hiệu Toyota.

Áp lực ra mắt sản phẩm mới nhanh chóng có thể đã khiến đội ngũ của Daihatsu phạm sai lầm.

Trong đó, mẫu Toyota Yaris Ativ thế hệ mới (tên gọi khác của Toyota Vios) được sản xuất tại Thái Lan chiếm phần lớn với 76.289 xe (sản xuất từ tháng 8/2022), còn lại là Perodua Axia (tên gọi khác của Toyota Wigo) dành cho thị trường Malaysia là 11.834 xe (sản xuất từ tháng 2/2023).

May mắn, Toyota Agya dù nằm trong danh sách gian lận thử nghiệm an toàn nhưng mẫu xe thương mại dự kiến đến tháng 6/2023 mới đi vào sản xuất hàng loạt.

Ngay sau khi có thông tin, toàn bộ các dòng xe bị ảnh hưởng kể trên đã tạm dừng bán để thực hiện lại việc kiểm tra thử nghiệm an toàn. Thử nghiệm an toàn lần này do Vincotte, một cơ quan chứng nhận và kiểm tra độc lập của Bỉ thực hiện.

Kết quả cho thấy xe được sản xuất và bán ra tại Thái Lan từ ngày 28/04/2023 vẫn đáp ứng đáp ứng các yêu cầu an toàn kỹ thuật UN-R95 nên hãng sẽ không cần triệu hồi xe, các phương tiện đang hoạt động đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn và có thể được sử dụng bình thường. Tại Malaysia, Chính phủ nước này đã cho phép nhà phân phối đã mở bán xe trở lại từ tuần trước.

Thế nhưng, Chính phủ Thái Lan vẫn tỏ ra thận trọng với những công bố được Daihatsu đưa ra nên tạm thời áp lệnh cấm bán mẫu xe Toyota Yaris Ativ 2023 (Toyota Vios 2023) từ ngày 29/4 cho đến khi Toyota xác nhận không có vấn đề an toàn nào trước sự chứng kiến của Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước này trong các bài thử nghiệm lại.

Hiện tại, Toyota cũng đang nỗ lực làm việc với Chính phủ Thái Lan để sớm tiếp tục được sản xuất và bán mẫu xe này tại đây.

