Mới đây, hình ảnh rõ nét về mẫu Toyota Vios 2023 đã đồng loạt được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời một số tư ván bán hàng cũng tiết lộ ngày ra mắt của mẫu xe mới này vào thứ 4 tuần sau (10/5).

Hình ảnh hé lộ còn cho người tiêu dùng thấy một điều Toyota Vios 2023 chắc chắn không phải là mẫu xe thế hệ mới mà chỉ là phiên bản nâng cấp nhẹ về tính năng và trang bị.

Hình ảnh Toyota Vios 2023 dự kiến bán tại Việt Nam vào 10/5 tới đây. (Ảnh: Đại lý Toyota/Facebook)

Như vậy, Toyota Vios 2023 sẽ không liên quan đến mẫu xe sedan cỡ B gắn mác Toyota do Daihatsu sản xuất, hiện đã bị tạm ngừng bán tại nhiều thị trường do liên quan đến gian lận kết quả an toàn trong thời gian gần đây.

Những thay đổi trên Toyota Vios 2023 đều tập trung ở phần đầu xe với bộ lưới tản nhiệt đặt thấp và loe rộng sang hai bên, cụm đèn chiếu sáng kiểu mới tương tự như phiên bản Toyota Yaris vừa ra mắt tại triển lãm Bangkok Motor Show 2023.

Đáng chú ý, đèn pha sử dụng công nghệ LED sẽ có mặt trên tất cả các phiên bản của Toyota Vios 2023, la-zăng hợp kim 16 inch được thay đổi nhẹ ở họa tiết và cản sau được sơn đen.

Toyota Vios 2023 từng được chạy thử tại Việt Nam vào đầu năm nay. (Ảnh: Minh Hồng)

Nội thất của Toyota Vios 2023 vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể, một số thay đổi nhỏ đến từ màn hình cảm ứng 9 inch, ghế ngồi thể thao, cổng sạc cho hàng ghế sau và lẫy số thể thao dành cho bản 1.5G.

Điểm nâng cấp có thể được coi là hơn hẳn các đối thủ trong cùng phân khúc đến từ trang bị an toàn khi mẫu xe mới này sẽ được bổ sung thêm 2 tính năng gồm cảnh báo lệch làn đường và cảnh báo va chạm phía trước.

Động cơ của Toyota Vios 2023 vẫn sẽ là khối động cơ 1.5L công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm với 2 tùy chọn số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp CVT.

Mặt trước Toyota Vios 2023 sẽ bán tại Việt Nam giống mẫu Yaris đang bán ở Thái Lan

Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài Thái Lan phân phối mẫu Toyota Yaris, biến thể hatchback của dòng xe này, chỉ có duy nhất thị trường Việt Nam bán phiên bản nâng cấp của dòng Vios. Các thị trường còn lại trong khu vực đều đã chuyển sang bán mẫu xe Toyota Vios thế hệ mới.

Chính vì vậy, việc chưa chuyển sang thiết kế mới khiến nhiều khách hàng Việt phần nào cảm thấy hụt hẫng, thậm chí chê "mặt mũi" Vios 2023 xấu khi so sánh với các đối thủ hiện hữu.

Toyota Vios thế hệ mới do Daihatsu sản xuất đang bị tạm ngừng bán do những gian dối trong kết quả an toàn.

Theo một số nguồn tin chưa chính thức, để cạnh tranh với đối thủ Hyundai Accent đang được bán với giá rất tốt, giá bán của Vios 2023 sẽ không thay đổi, thậm chí còn giảm nhẹ ở một số phiên bản. Giá bán của Toyota Vios phiên bản hiện hành đang được dao động từ 489-600 triệu đồng với 3 phiên bản 1.5E MT, 1.5E CVT và 1.5G CVT.

