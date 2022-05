Đâm bạn gái nhiều nhát dao vì từ chối đi nhà nghỉ

Công an TP Hải Phòng hôm nay (12/5) thông tin, vào hồi 18h ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện An Dương phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai tổ chức truy bắt thành công đối tượng Lê Văn Luân (SN 1987, ở thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Đối tượng Lê Văn Luân

Luân bị bắt khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà bên bờ suối, thuộc khu vực ít người của thành phố Lào Cai.

Trước đó, khoảng 3h ngày 28/4, Luân đến quán Spa Xuân Anh (xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng) tìm chị Đào Thị X. (SN 2000, trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng) ép chị X. đi nhà nghỉ nhưng bị từ chối.

Ngôi nhà đối tượng lẩn trốn tại Lào Cai

Luân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, lưng và cánh tay chị X.. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án, Luân bỏ trốn ở thôn Luồng Láo; đến ngày 10/5 bị lực lượng công an bắt giữ.

Sau hơn 10 ngày bỏ trốn, Công an TP Hải Phòng di lý Luân về trụ sở để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Thu Hằng