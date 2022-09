Người dân đảo Lý Sơn về hầm quân sự trú tránh nếu bão số 4 tăng cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh khẩn trương ứng phó khẩn cấp với bão số 4.

Từ 10h sáng nay, Quảng Ngãi bắt đầu xuất hiện mưa kèm gió lớn

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bão số 4 là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh và dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đất liền tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở đó, ông Đặng Văn Minh yêu cầu chính quyền các cấp, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, sử dụng tất cả phương tiện truyền thông hiện có để phát tín hiệu dự báo, cảnh báo cho người dân biết.

Người dân xã Bình Đông (huyện Bình Sơn) di chuyển người, tài sản về nơi tránh trú bão an toàn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất từ 12h ngày 27/9, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước được nghỉ làm việc cho đến khi có thông báo mới từ cấp có thẩm quyền, trừ những người được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công tham gia phòng chống lụt, bão của cơ quan, đơn vị mình.

Theo lãnh đạo huyện đảo Lý Sơn, đến sáng nay, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng đã di dời 34 hộ dân đến nơi an toàn bằng phương án xen ghép, có 17 hộ dân chưa di dời.

Từ 10h trưa nay, người dân trên huyện đảo Lý Sơn được yêu cầu không ra khỏi nhà, rời nơi cư trú để đảm bảo an toàn, tính mạng. Địa phương cũng lên phương án sơ tán, di dời người dân vào hầm quân sự để trú ngụ nếu bão tăng cấp.

Chính quyền huy động xe của doanh nghiệp hỗ trợ sơ tán dân

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng bão số 4, tại Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Ngày hôm nay vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Trong sáng nay, huyện đảo Lý Sơn ghi nhận gió giật cấp 6, cấp 7 kèm mưa lớn

Từ chiều tối và đêm 27/9, vùng biển ven bờ có gió mạnh cấp 12-13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 15 - 16. Cần đề phòng nước dâng do bão cao 1-1,5m; mực nước tổng cộng (nước dâng bão kết hợp với thủy triều) cao 2-2,5m. Nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng do bão và sóng lớn.

Lực lượng chức năng vận động, sơ tán người dân đến khu vực an toàn tránh bão

Từ chiều tối, đêm nay, khu vực ven biển Quảng Ngãi (đặc biệt cần chú ý phía bắc tỉnh) có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sau tăng lên cấp 10 - 12, giật cấp 13 - 14; từ đêm nay các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8 sau tăng lên cấp 9 -10; giật cấp 11 – 12.

Người dân được đưa về trú tránh tại Đồn biên phòng đảo Lý Sơn. Theo lãnh đạo địa phương, nếu bão số 4 tăng cấp, chính quyền sẽ sơ tán người dân đến hầm quân sự trú ẩn

Từ ngày 27 đến trưa ngày 28/9, trong đất liền tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, mưa rất to và rải rác có giông. Tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến 200 - 400mm, phía bắc tỉnh có nơi trên 500mm. Cần chú ý đề phòng có lũ lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp.