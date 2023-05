Chiều 7/5, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đã dẫn giải đối tượng Lê Tuấn Cường (SN 1995, ở Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) từ TP Đà Nẵng về trụ sở Công an quận Hà Đông để phục vụ công tác đấu tranh về hành vi sản xuất pháo hoa nổ.

Nghi phạm bị công an bắt. Ảnh CACC.

Công an xác định, vào đầu tháng 12/2022, do không có công ăn việc làm ổn định nên Lê Tuấn Cường vào mạng Internet học cách sản xuất pháo hoa nổ. Sau đó, Cường đặt mua nguyên liệu trên mạng rồi mày mò sản xuất pháo hoa nổ tại nhà trọ của ở khu tập thể 19/3, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cảm thấy địa điểm này chưa an toàn, giữa tháng 4/2023, Lê Tuấn Cường tìm địa điểm khác để thuê trọ là căn hộ tầng 2 khu CT 6A, Kiến Hưng, Hà Đông, rồi chuyển toàn bộ nguyên liệu sản xuất pháo và pháo hoa nổ đến.

Tang vật của nghi phạm. Ảnh CACC.

Tối 18/4, Cường biết được thông tin Công an quận Hà Đông đi kiểm tra tạm trú và tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID ở tầng 1 chung cư CT6A, nên nghi phạm bỏ trốn.

Công an dẫn giải nghi phạm từ TP Đà Nẵng ra Hà Nội phục vụ công tác điều tra. Ảnh CACC.

Dù không có Lê Tuấn Cường nhưng công an phát giác và đã kiểm tra hành chính căn phòng trên tầng 2, qua đó tạm giữ 34 quả pháo hoa nổ với tổng khối lượng 12,9 kg cùng toàn bộ nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ.

Quá trình bỏ trốn, Lê Tuấn Cường di chuyển qua nhiều địa phương, rồi dừng lại ở TP Đà Nẵng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hà Đông đã nắm được di biến động của nghi phạm và ngày 7/5, phối hợp Công an quận Sơn Trà –TP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ Lê Tuấn Cường ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.