Dân lập lán ngăn xe chở vật liệu mở rộng nhà máy gây ô nhiễm

Người dân thôn Hạ Trang phản ánh, từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhà máy Clinke Văn Hóa gây ô nhiễm bụi, xả nước thải sinh hoạt không xử lý ra môi trường khiến người dân sống trong nơm nớp lo sợ bệnh tật.

Nay nhà máy chở vật liệu vào xây dựng thêm các hạng mục để mở rộng sản xuất, không thông qua họp dân, nên họ đã kéo nhau ra chặn xe.

Nhà máy Clinke Văn Hóa trong một lần bị sự cố (Ảnh: Người dân cung cấp)

Từ ngày 6/7 đến nay, hàng chục người thôn đã chặn xe tải chở vật liệu vào thi công xây dựng trong nhà máy Clinke Văn Hóa. Những người chặn xe còn làm một lán tạm ở cạnh cổng nhà máy để ngăn xe chở vật liệu đi vào.

Phía trước có băng rôn có dòng chữ “Môi trường là sự sống; xóm Hạ Trang quyết tâm bảo vệ môi trường”. Ban ngày, ở trong lán có từ 30 – 40 người, còn ban đêm người dân cắt cử mỗi tốp 3, 4 người túc trực để canh chặn xe chở vật liệu đi vào cổng nhà máy Clinke.

Anh Trần Đức Năm cho biết, “nhà máy xi măng đi vào hoạt động năm 2012, được mấy năm đầu bình thường, sau đó thì bụi bặm bao phủ cả khu vực thôn chúng tôi. Ban ngày họ xả khói, nhiều đêm họ xả bụi bao phủ khắp nơi. Nhà tôi ngày nào cũng 2, 3 lần lau chùi, cửa đóng kín mít cả ngày nhưng bụi vẫn bám đầy”.

Người dân dựng lán tạm bên cạnh cổng nhà máy clinke để trực ngăn xe chở vật liệu xây dựng. (Ảnh: Thanh Hà)

“Nhà máy giờ đang xây mở rộng nhưng người dân chúng tôi không được biết. Chúng tôi đã kiến nghị với xã và trong các cuộc tiếp xúc cử tri, nhưng không có kết quả. Nay chúng tôi ra ngăn xe chở vật liệu như đá, cát, gạch, sắt… vào xây dựng mở rộng nhà máy", anh Năm nói.

Theo người dân Hạ Trang, nhà máy đang có ý định mở rộng dây chuyền nghiền clinke. "Trước mắt họ xây dụng hệ thống thu gom nhiệt, sau đó sẽ mở rộng nhà máy. Nếu nhà máy mở rộng sản xuất, thì người dân xóm Hạ Trang sống cạnh bờ tường nhà máy sẽ ăn ngủ cùng ô nhiễm".

Anh Nguyễn Văn Lộc chia sẻ, “ngoài việc xả khói bụi gây ô nhiễm, nhà máy cũng hay xảy ra sự cố khiến bụi bặm lan ra khu dân cư. Hệ thống băng chuyền tải clinke ra cảng cũng hay bị hư hỏng, bụi rơi bay khắp. Còn nước thải trong khu vực nhà máy xả ra ngoài đen ngòm rồi chảy thẳng ra suối đổ ra sông Gianh”.

Nhiều gia đình ở cạnh nhà máy Clinke phải chịu cảnh sống cùng bụi bặm. (Ảnh: Thanh Hà)

“Mấy hôm nay chúng tôi chặn xe, nên lượng bụi xả ra đỡ hơn, còn nước thải thì không thấy họ xả ra nữa. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị, phản ánh nhưng các cơ quan về lấy mẫu rồi trả lời trong giới hạn cho phép. Chúng tôi múc nước trực tiếp lên cho đoàn kiểm tra, bảo họ ký cam kết đúng chất lượng trong giới hạn cho phép thì không ông nào dám ký cả”, anh Lộc phản ánh.

Nhà máy né tránh đối thoại

Ông Cao Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa) thừa nhận có việc hàng chục hộ dân ở thôn Hạ Trang kéo ra chặn xe chở vật liệu thi công nhà máy Clinke Văn Hóa. Xã đã tổ chức đối thoại với phía công ty và đại diện các hộ dân, nhưng chưa đi đến thống nhất.

“Nhà máy Clinke Văn Hóa hoạt động có gây ô nhiễm môi trường, cái này dân cũng phản ánh nhiều rồi. Ngày 29/6, Sở Xây dựng có cấp phép cho nhà máy xây dựng hệ thống ống gió nóng để thu gom nhiệt. Ngày 6/7, nhà máy vận chuyển vật liệu để thi công thì người dân kéo ra ngăn chặn. Đến nay người dân vẫn đang tập trung tại cổng nhà máy để yêu cầu đối thoại”, ông Thành cho biết.

UBND xã đã làm việc với phía nhà máy và đại diện các hộ dân. Tại buổi làm việc, đại diện các hộ dân thôn Hạ Trang có đưa ra 14 kiến nghị, còn phía nhà máy chưa trả lời cho người dân.

“Chúng tôi sẽ có buổi làm việc riêng với nhà máy, sau đó sẽ tổ chức đối thoại giữa nhà máy với người dân. Nhà máy đóng trên địa bàn, thế nhưng việc xây dựng trong nhà máy, phía công ty mới gửi cho UBND xã được 1 quyết định cấp phép.

Nhà máy thực hiện việc xây dựng hạng mục trong khu vực nhưng không thông báo với xã, người dân không được thông tin đầy đủ, nên lo ngại việc mở rộng nhà máy sẽ gây ô nhiễm môi trường hơn”.

Nhà máy Clinke Văn Hóa (Ảnh: Thanh Hà)

Người dân thôn Hạ Trang cho biết, trong những ngày qua họ chặn xe chở vật liệu xây dựng chứ không cản trở việc kinh doanh, sản xuất hiện tại của nhà máy.

“Mấy ngày đầu chúng tôi ra cản xe vào thi công và xe chở vật liệu xây dựng, công an xã và công an huyện có về nắm tình hình. Chúng tôi khẳng định không gây mất an ninh trật tự, không phá hoại tài sản, chỉ yêu cầu phía nhà máy Clinke Văn Hóa làm rõ thông tin việc xây dựng và cam kết môi trường cho người dân thôn Hạ Trang chúng tôi”, một hộ dân thôn Hạ Trang cho hay.

Nhà máy Clinke Văn Hóa thuộc Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Việt Nam được xây dựng từ năm 2008 và đi vào hoạt động từ năm 2012, đến năm 2017 Công ty SCG Thái Lan mua lại.

Thanh Hà