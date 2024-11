21h ngày 1/11, tại trụ sở của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng- triển khai phương án tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Nhất là xử lý các trường hợp "quái xế", nẹt pô, rú ga... gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo kế hoạch, các tổ CSGT sử dụng mô tô phân khối lớn để tuần tra trên các tuyến đường xuyên tâm, hướng từ các huyện ngoại thành vào trung tâm thành phố. Công tác bố trí lực lượng, xử lý tình huống phức tạp được lên phương án chặt chẽ.

Sau khoảng 15 phút tuần tra trên đường Trịnh Văn Bô (quận Nam Từ Liêm), lực lượng CSGT đã dừng, kiểm tra 2 xe máy đang chở theo 5 thanh thiếu niên và không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng còn tiếp tục phát hiện xe máy mang BKS 35H1- 054.XX độ pô, khiến tiếng xe nổ to, inh tai nhức óc.

Khi tuần tra trên quốc lộ 32 (hướng từ huyện Hoài Đức - trung tâm thành phố), lực lượng chức năng phát hiện nhiều thanh thiếu niên chở 3, không đội mũ bảo hiểm...

Tương tự tại đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy), lực lượng CSGT phát hiện trường hợp thanh niên đi xe không biển kiểm soát.

Thậm chí, trường hợp nữ tài xế H.N.G. (18 tuổi, quê tại TP.HCM) khi thấy mô tô CSGT tuần tra còn bất ngờ vượt đèn đỏ, luồn lách để tìm cách lẩn trốn.

"Tôi chưa có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm nên khi thấy CSGT, tôi đã rất lo sợ và điều khiển xe vượt đèn đỏ để bỏ chạy", N.H.G. nói.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều được lực lượng tuần tra kiểm soát lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Các "quái xế" này còn được kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và test chất ma túy.

Đến 1 giờ ngày 2/11, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 30 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và tạm giữ hơn 25 phương tiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm nẹt pô, rú ga, lạng lách, và không chấp hành tín hiệu đèn.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn, đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình và xác định các tuyến đường có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, chú trọng đến những đoạn đường có thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, nẹt pô, bóp còi ầm ĩ, nhằm tập trung đấu tranh xử lý.

"Trong quá trình xử lý, đơn vị sẽ kết hợp tuần tra lưu động bằng các tổ mô tô phân khối lớn và cắm chốt tại một số vị trí. Hoạt động tuần tra này sẽ được duy trì liên tục cho đến dịp Tết Nguyên đán sắp tới", Trung tá Chiến nhấn mạnh.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng cho biết, việc tuần tra lưu động nhằm xử lý các trường hợp vi phạm như lạng lách, đánh võng, nẹt pô... sẽ được triển khai trên tất cả các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của Phòng.