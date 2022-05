Dàn mỹ nhân hở bạo, trưng diện siêu chất ở thảm đỏ Met Gala 2022

Sự kiện Met Gala 2022 trở lại tưng bừng sau 2 năm đại dịch khi hầu hết các lệnh hạn chế đã bị gỡ bỏ. Các ngôi sao vì thế cũng đến dự đông đảo hơn và trưng diện táo bạo hơn. Năm nay chủ đề của Met Gala diễn ra tối 2/5 tại Mỹ (sáng 3/5 giờ Việt Nam) là "In America: An Anthology of Fashion" với phong cách thời trang thời kỳ từ 1870 - 1890. Do vậy các ngôi sao chọn đồ khá cổ điển, cầu kỳ nhưng cũng vô cùng sang trọng, thể hiện thời kỳ đỉnh cao của New York. Dưới đây là những ngôi sao nổi bật nhất trên thảm đỏ sự kiện năm nay.

Blave Lively

Kim Kardashian mượn chiếc đầm cổ điển của Marilyn Monroe tới sự kiện cùng bạn trai Pete Davidson.

Kendall Jenner

Kylie Jenner

Khloé Kardashian

Brooklyn Beckham và vợ mới cưới Nicola Peltz lần đầu đi sự kiện.

Chị em Gigi và Bella Hadid

Olivia Rodrigo

Hailey Bieber gây chú ý trên thảm đỏ. Cô mới gặp cơn đột quỵ nhẹ trước đó.

Sarah Jessica Parker

Vanessa Hudgens

Ariana DeBose

An Na

