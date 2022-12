Nhà A thuộc tập thể Ngọc Khánh (quận Ba Đình) là một trong nhiều chung cư cũ nằm trên "đất vàng" đã xuống cấp trầm trọng.

Khu tập thể đã được dán cảnh báo, xác định mức độ nguy hiểm D, không còn khả năng sử dụng bình thường. Các cửa ra vào đơn nguyên 1, nhà A, tập thể Ngọc Khánh đã được niêm phong.

Tòa nhà của khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Các mảng tường nứt vỡ, ngấm nước, bong tróc nặng, khe nứt giữa các tòa nhà lộ rõ.

Để đảm bảo an toàn, tòa nhà đã được lắp hệ thống giàn giáo thép nhằm gia cố, chống đỡ tạm thời. Hiện nay, các hộ gia đình tại đơn nguyên 1 đã di dời đến chỗ ở mới. Theo kế hoạch, UBND TP xác định chỉ tiêu phát triển nhà ở tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư giai đoạn 2021-2025 là hơn 7.100 căn, tương đương khoảng 564.560m2 sàn nhà ở.

Sinh sống tại đây từ những năm 1986, bà Phô (quận Ba Đình) đã quá quen với khung cảnh cũ nát, xuống cấp. "Nếu được thì cũng mong sớm được chuyển đến chỗ ở tốt hơn, tuy nhiên cũng phải được đền bù thỏa đáng để người dân có thể yên tâm rời đi. Hiện nay khu này cũng chỉ còn 10/30 hộ", bà nói.

Còn bà Tâm (đang sinh sống tại tầng 4 của khu tập thể) luôn cảm thấy bất an. "Ngoài 90 tuổi rồi chẳng may nhà bị làm sao thì không biết chạy đi đâu. Cũng chỉ mong được sớm di dời đến chỗ ở tốt hơn, nếu không tôi cũng có dự định đi thuê nhà ở chỗ khác để đảm bảo an toàn", bà Tâm nói.

Nhiều vết nứt kéo dài phía cầu thang hay những mảng tường bong tróc lộ rõ lớp xi măng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào là tình trạng tại khu nhà A thuộc tập thể Ngọc Khánh (quận Ba Đình).

Tại khu tập thể C8 Giảng Võ (quận Ba Đình) được xây dựng từ năm 1979, theo công nghệ lắp ghép với quy mô 5 tầng và có một cầu thang. Sau nhiều năm sử dụng, từ tầng 1 đến tầng 5 có dấu hiệu tách rời nhau, nay đã được chống đỡ bằng các khung sắt.

Trần nhà tầng 5 có dấu hiệu từng bị chập điện, việc đảm bảo PCCC tại đây gần như không có. Các miếng xốp được người dân bịt vào các lỗ hổng để chống ẩm cũng là vật dễ gây cháy.

Những cột sắt hoen gỉ sau nhiều năm được dựng lên để chống đỡ.

Tại khu nhà E4, E6, G6A khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình) đã có nhiều hộ chuyển đi. Họ bán nhà hoặc cho người khác thuê để sinh sống, kinh doanh.

Khung cảnh tại đây vắng lặng khi các hộ dân đã chuyển đi nơi khác. Những nhà không có người ở thì được quây kín mít bằng các tấm tôn.

Bà Nguyễn Thị Hoa (bên trái) đã bám trụ tại khu tập thể E6 Thành Công (quận Ba Đình) gần 40 năm, cho biết: "Sau nhiều năm sử dụng những khu tập thể đã xuống cấp nên những gia đình nào có điều kiện hơn đã chuyển đi. Thường những ai còn sinh sống tại đây đều là người lớn tuổi, cán bộ hưu trí hoặc gia đình khó khăn".