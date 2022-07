Dân tố đổ 500 nghìn xăng, hút chỉ 9,5 lít, chính quyền Bắc Giang có chỉ đạo

Trả lời phóng viên báo VietNamNet mới đây, một lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang xác nhận, ngay sau khi báo chí phản ánh về việc người dân tố đổ xăng ở huyện Lục Ngạn có dấu hiệu gian lận, tỉnh đã có chỉ đạo kịp thời đến huyện để vào cuộc.

Cụ thể, nguồn tin trên xác nhận: "Hiện nay cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, kết quả sẽ do cơ quan công an thông tin".

Theo diễn biến sự việc, chiều muộn ngày 1/7, anh Hoàng Văn Vương lái xe ô tô cá nhân đến cửa hàng xăng dầu Hải Động - thuộc Công ty TNHH MTV Hoàng Hải (thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn). Tại cột bơm xăng số 04, anh Vương đổ 500 nghìn đồng rồi lái xe di chuyển khỏi cửa hàng.

Theo tường trình của anh Vương, khi anh đi khỏi cửa hàng khoảng 200-300m thì không thấy kim xăng hiện lên nên lập tức quay lại yêu cầu chủ cửa hàng có lời giải thích thỏa đáng. Anh nghi vấn việc bán xăng có dấu hiệu "gian lận". Quá trình làm việc nêu trên có sự chứng kiến của lực lượng công an và QLTT.

Quá trình xác minh sự việc, Đội QLTT số 5 xác định bên mua và bên bán thống nhất đồng ý kiểm tra cột đo xăng số 04 bằng bình chuẩn đối chứng (bình đo loại 5 lít), qua 3 lần đo thử kết quả đều đúng, không có sai số. Hai bên tiếp tục đề nghị kiểm tra xăng trong bình xăng xe ô tô BKS 98A-44420 (xe ô tô mua xăng tại cửa hàng), kết quả kiểm tra trong bình có 9,5 lít.

Cửa hàng xăng dầu nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.Đ

"Đại diện bên bán xăng là ông Phạm Quang H. cũng tự nhận trách nhiệm và xin lỗi bên mua xăng là ông Hoàng Văn Vương và xin được trả lại 500 nghìn đồng tiền mua xăng và chi phí tháo hút xăng nhưng ông Vương không đồng ý", thông báo của QLTT số 5 nêu rõ.

Sau một tuần khi sự việc xảy ra, Đội QLTT ra văn bản cho anh Hoàng Văn Vương với thông báo "không có đủ căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Hoàng Hải".

Sau khi VietNamNet phản ánh sự việc, hàng loạt các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra, xác minh. Cụ thể, Công an huyện Lục Ngạn đã mời người mua xăng lên làm việc để làm sáng tỏ sự việc.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Tổng cục quản lý thị trường đã cho kiểm tra và xác minh.

“Sau khi có phản ánh này, Đội quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường Bắc Giang đã có mặt tại cây xăng. Lực lượng quản lý thị trường đã 3 lần đo cột bơm, kết quả cho thấy 3 cột bơm đều đang hoạt động chính xác, không có dấu hiệu gian lận từ các cột bơm”, ông Linh thông tin.

Ngoài ra, theo đại diện Tổng cục Quản lý thị trường, sau khi bơm xăng, khách hàng đã rời khỏi trạm, sau đó mới quay lại phản ánh nên lực lượng quản lý thị trường chưa thể xác định đây là hành vi vi phạm ‘bắt quả tang’.

“Nếu phát hiện, bắt quả tang ngay tại trạm xăng thì lực lượng quản lý thị trường mới có cơ sở để xác định hành vi của cây xăng này. Giờ các đơn vị khác phải truy xét xem hành vi đổ xăng thiếu này là ở khâu nào, do nhân viên hay ở khâu nào”, ông Trần Hữu Linh nói.