Sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 3/11, tại khu du dịch Vườn Quốc Gia Tà Đùng, thuộc xã Đắk Som, huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Từ video an ninh khu du lịch có thể thấy, một người phụ nữ đang đứng chụp ảnh phía trong sân đỗ xe thì bất ngờ bị tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner lùi trúng khi đang khỏi bãi đỗ. May mắn do xe lùi với tốc độ không cao nên người phụ nữ không bị thương mà chỉ hoảng sợ ngay chốc lát.

Qua tình huống trên, người lái ô tô cần lưu ý trước khi lùi xe cần phải quan sát, kiểm tra phía sau không có chướng ngại vật, đồng thời phải điều chỉnh gương chiếu hậu nhằm hạn chế điểm mù ở mức thấp nhất. Bên cạnh đó, ô tô nên gắn camera lùi để dễ dàng quan sát thấy người hoặc vật nuôi ở trong phạm vi ảnh hưởng của xe.

Mạnh Dũng (Nguồn video: Nguyễn Song Anh)

