Dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, đến 10h ngày 19/9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10, tâm bão trên vùng biển ven bờ từ Quảng Trị - Quảng Nam, cách Quảng Trị khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Đến chiều cùng ngày, bão đi vào đất liền Quảng Trị - Quảng Nam, sau đó suy yếu. Dự báo chiều tối ngày 18/9 đến 19/9, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to từ 100 - 300mm, có nơi trên 500mm; Thanh Hóa, Nghệ An từ 70-150mm, có nơi trên 250mm; Tây Nguyên từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.