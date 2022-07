Đang tranh cãi tiền thuê lốt, 140 tiểu thương tố bị chủ chợ cắt điện

Tập thể các tiểu thương của Trung tâm thương mại dịch vụ Đại Quang Minh – Chợ Đại Quang Minh (quận 5, TP.HCM) thông tin, đơn vị quản lý chợ là Công ty Satraseco đã cắt điện hơn 50% các quầy sạp từ đêm ngày 18/7 sự việc trên diễn ra trong khi 2 bên đang có bất đồng về tiền thuê mặt bằng.

Trao đổi với VietNamNet chiều ngày 19/7, đại diện đơn vị quản lý chợ cho biết, khi khách hàng không trả mặt bằng thuê thì sẽ thực hiện biện pháp thu hồi theo quy định của pháp luật. Công ty cũng xác nhận đã có thông báo ngừng cung cấp điện, nước từ đầu tháng 7/2022 để tiến hành sửa chữa chợ.

Diễn biến sự việc trước đó, ngày 17/6, UBND phường 14 (quận 5) tổ chức buổi trao đổi giữa bà con tiểu thương chợ Đại Quang Minh và lãnh đạo Công ty Satraseco song đôi bên không đạt được thống nhất về vấn đề tăng giá thuê quầy sạp cũng như hợp đồng thuê.

Đến ngày 5/7/2022, Công ty Satraseco ra thông báo chấm dứt hợp đồng thuê, thu hồi quầy sạp của tất cả các tiểu thương trong chợ và hoàn trả tiền ký quỹ thuê hơn 7 triệu đồng.

Sạp bán hàng của tiểu thương đã bị cắt điện bên trong (ảnh: NVCC)

Vào giữa tháng 6/2022, hơn 100 tiểu thương tại đây từng tố việc tăng giá thuê sạp hơn 200%. Ví dụ, tại quầy 3-6/35 + 6/33, giá thuê cũ đến 30/6/2022 là 25.590.000 đồng/tháng, giá thuê mới điều chỉnh đến ngày 1/1/2023 là 54.990.000 đồng/tháng (tương đương tăng 214,9%).

Sau khi tiếp nhận phản ánh, công ty quản lý chợ đã điều chỉnh hợp đồng thuê. Cụ thể, thời hạn hợp đồng thuê là 2 năm (so với thông báo hợp đồng có thời hạn là 1 năm). Giá cho thuê quầy căn cứ vào tình hình thị trường, công ty giãn thời hạn tăng giá 1 năm/lần (so với thông báo thời hạn tăng giá là 6 tháng/lần). Như vậy, việc điều chỉnh tăng giá được thực hiện trong 2 năm. Năm đầu tăng bình quân 50%, năm thứ 2 bình quân 50%. Tiền đặt cọc là 2 tháng tiền thuê (so với 3 tháng theo thông báo lần đầu).

Tuy nhiên, hiện tập thể hơn 140 tiểu thương không đồng ý với điều chỉnh trên và kiến nghị giữ nguyên tiền thuê quầy đến ngày 31/12/2022. Cùng với đó, thời hạn hợp đồng thuê có giá trị ít nhất 2 năm để ổn định kinh doanh, chu kỳ tăng tiền thuê 2 năm/lần và mỗi lần tăng không quá 10%.

Các tiểu thương cho rằng, mức tăng tiền thuê cao gây khó cho hoạt động kinh doanh của họ sau đại dịch Covid-19. Trái ngược với việc tăng giá thì cơ sở vật chất, dịch vụ cơ bản như vệ sinh, PCCC tại Trung tâm thương mại Đại Quang Minh ngày càng xuống cấp trong khi xét về quy hoạch, đây là chợ chuyên ngành phụ liệu, may mặc lớn nhất TP.HCM nói riêng và phía Nam nói chung.