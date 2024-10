Sau 4 tháng được đào tạo sâu về cả lý thuyết và thực hành, các học viên đã cơ bản thành thạo các khâu của nghề may như: vắt sổ, gấp vải, cách may các loại áo quần thông thường… Học viên đều được nhận giấy chứng nhận đào tạo. 4 học viên xuất sắc còn được xã khen thưởng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các chị em vùng cao ở M’Drắk có thêm cơ hội có được việc làm ổn định, cải thiện đời sống gia đình và xã hội.

Lớp dạy nghề may dân dụng là một trong những hoạt động của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện M’Drắk từ nhiều năm qua và đã chứng tỏ được những hiệu quả nhất định.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của người lao động và tình hình kinh tế xã hội ở địa phương giúp thoát nghèo bền vững.

Với thời gian đào tạo kéo dài 3 - 4 tháng, khi tham gia lớp học, học viên sẽ được tìm hiểu và sử dụng thành thạo, bảo quản đúng kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ may; cấu tạo, nguyên lý hoạt động các bộ phận, hệ thống trên máy may dân dụng; thực hiện kiểm tra, điều chỉnh, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo quản trong quá trình sử dụng máy may; các đường may cơ bản để may áo quần, một số kiểu váy áo…

M'Drắk là huyện thuần nông, khó khăn của tỉnh, có đến 46% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, công tác đào tạo nghề được coi là yếu tố then chốt để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch đào tạo nghề hàng năm gắn với với quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương.