Theo một nghiên cứu mới nhất của Medallia - công ty quản lý trải nghiệm khách hàng tại Mỹ, 82% người tiêu dùng có xu hướng chọn các thương hiệu có thể cung cấp cho họ những trải nghiệm cá nhân hóa dựa trên sự thấu hiểu hành vi. Trong đó, thuộc tính về lứa tuổi, nhu cầu chi tiêu và những điểm chạm trên hành trình thanh toán của người dùng, là ưu tiên bậc nhất.

Nhận ra yếu tố then chốt đó, một số doanh nghiệp, tổ chức tài chính tại Việt Nam, đã tập trung phát triển sản phẩm theo từng nhu cầu của mỗi nhóm khách hàng chứ không dàn trải đại chúng. Đơn cử như việc phát triển thẻ tín dụng tại SHB, ngay từ khâu lên ý tưởng, đội ngũ Marketing đã nghiên cứu kỹ lưỡng hành vi người tiêu dùng để xây nên những ưu đãi “may đo” như cho từng cá nhân như người chơi golf, thương nhân, giám đốc quản lý, bà nội trợ, gen Z có lối sống đậm “chất tôi”...

Người nào dùng thẻ đó đang là xu hướng cá nhân hóa nổi bật trên thị trường. Ảnh: SHB

Hơn thế nữa, SHB này còn cấu trúc các dòng sản phẩm theo các đối tượng là thành viên trong gia đình. Như với 3 dòng thẻ Visa Platinum/Platinum Star - Mastercard Cashback - Mastercard FCB trong hệ sinh thái “Gia đình thẻ SHB”, qua khảo sát, những người cha trong gia đình thường xuyên phải đi công tác xa, giao lưu tiếp khách, lưu trú sẽ phù hợp sử dụng dòng thẻ Platinum với các ưu đãi đặc quyền tại phòng chờ sân bay và nhà hàng sang trọng, khách sạn nghỉ dưỡng.... Mẹ và các con với sở thích mua sắm, du lịch, ăn uống có thể tận dụng thẻ Cashback/FCB với ưu đãi vượt trội giảm giá, hoàn tiền của hàng loạt nhãn hàng và nhà hàng, thỏa sức tận hưởng đam mê.

Sở hữu một chiếc thẻ trong hệ sinh thái này, chị Nguyễn Thu Hoài (45 tuổi) cho hay, chị ấn tượng với dòng thẻ Mastercard Cashback.

“Là mama tổng quản của cả gia đình, tôi phải chi tiêu rất nhiều cho việc mua sắm tại các siêu thị, đóng tiền học cho con, khám chữa bệnh, đóng bảo hiểm... nên rất cần một chiếc thẻ có chiết khấu hoàn tiền cao để bù đắp phần nào chi tiêu hàng tháng. Và thẻ SHB Mastercard Cashback đã làm được điều đó”, chị Hoài chia sẻ.

Những phần quà hấp dẫn

Một điểm nhấn khác của thẻ SHB là ngân hàng luôn triển khai nhiều ưu đãi, khuyến mại phong phú. Tùy vào từng giai đoạn mà số lượng quà tặng sẽ khác nhau nhưng tựu chung khách hàng trong hệ sinh thái “Gia đình thẻ” SHB sẽ luôn nhận được những đặc quyền nhất định để tối ưu lợi ích khi sử dụng.

Đơn cử từ nay đến hết ngày 28/2/2025, tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế sẽ được giảm 50% phí chuyển đổi giao dịch chi tiêu ngoại tệ với từng mức ưu đãi áp dụng cho từng loại thẻ gồm: Mastercard World không quá 5 triệu đồng/thẻ, Visa Platinum/Visa Platinum Star không quá 3 triệu đồng/thẻ và Mastercard Cashback/FCB không quá 2 triệu đồng/thẻ.

Đặc biệt, vào cuối chương trình, 5 khách hàng đạt doanh số chi tiêu ngoại tệ cao nhất ứng với từng dòng thẻ theo thể lệ chương trình sẽ được xét thưởng và có cơ hội sở hữu những phần quà giá trị, bao gồm: 1 giải nhất là iPhone 16 ProMax trị giá 37 triệu đồng; 1 giải nhì là iPad Apple Air 6 giải trị giá 24 triệu đồng và 3 giải ba là đồng hồ Apple Watch Series 10 trị giá 13 triệu đồng/chiếc.

Chủ thẻ SHB có cơ hội sở hữu chiếc Iphone 16 Promax đời mới nhất

Cùng thời gian này, khách hàng khi đăng ký mở mới thẻ SHB Visa Platinum/Visa Platinum Star và phát sinh doanh số chi tiêu tối thiểu từ 8 triệu đồng trở lên sẽ được hoàn 1 triệu đồng. Chủ thẻ cũng sẽ được SHB hoàn tới 5% (tối đa 600.000 VNĐ) nếu có tổng doanh số cộng dồn cho lĩnh vực ẩm thực cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật) từ 500.000 VNĐ VNĐ/kỳ sao kê, được miễn phí trả góp kỳ hạn 3 tháng hay giảm 20% phí trả góp kỳ hạn 12 tháng tại mọi điểm thanh toán.

Với thẻ tín dụng SHB Mastercard (Casback và FCB), chủ thẻ mở mới và có doanh số chi tiêu tối thiểu từ 5 triệu đồng sẽ nhận ngay 500.000 VNĐ tiền hoàn. Khách hàng cũng sẽ được miễn phí trả góp kỳ hạn 03 tháng hay giảm 20% phí trả góp kỳ hạn 12 tháng tại mọi điểm thanh toán tương tự như dòng thẻ tín dụng khác.

Đáng chú ý, trong khung giờ từ 09h00 - 23h59 thứ 7 hàng tuần, khách hàng khi mua sắm trực tuyến trên Shopee và thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard sẽ được tặng E-voucher giảm trực tiếp 100.000 VNĐ cho đơn hàng từ 600.000 VNĐ.

Ngoài ra, khách hàng khi sở hữu thẻ trong bộ gia đình thẻ SHB còn nhận ưu đãi từ Xanh SM, cụ thể giảm ngay 40.000 đồng cho chuyến đi từ 100.000 đồng và giảm ngay 20.000 đồng cho chuyến đi từ 40.000 đồng cho các chuyến đi Xanh Car Taxi/Xanh Car Luxury/ Xanh Bike/Xanh Express.

Đại diện SHB chia sẻ, “Sự thấu hiểu khách hàng được thể hiện rõ nét qua các sản phẩm được “may đo” thiết kế riêng với từng nhóm khách hàng. Đó cũng là chiến lược phát triển các dòng thẻ của SHB trong thời gian nhằm phục vụ tốt nhất khách hàng cá nhân”.

“Gia đình thẻ SHB” là khởi đầu cho chiến lược định vị lại các dòng thẻ tín dụng quốc tế của SHB theo hướng cá nhân hóa, hiện tại gồm 4 chiếc thẻ SHB Visa Platinum, SHB Visa Platinum Star, SHB Mastercard Cashback và SHB Mastercard FCB. Tính đến hết 31/10/2024, số lượng thẻ phát hành mới tăng 55% cùng thời điểm 2023. Doanh số giao dịch các dòng thẻ này tăng gấp gần 2 lần.

Năm 2023, SHB đã vinh dự nhận được giải thưởng “Ngân hàng có tăng trưởng Doanh số giao dịch thẻ tốt nhất năm 2023 - New Superstar in Payment Volume Growth 2023” của VISA và Top 50 sản phẩm dịch vụ tin dùng Việt Nam 2023 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng.

