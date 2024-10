Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre Bùi Minh Tuấn vừa có báo cáo UBND tỉnh về kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát vào ngày 24/10.

Theo đó, Sở tổ chức phiên đấu giá 3 mỏ cát. Cụ thể, mỏ Quới Sơn trên sông Tiền (xã Quới Sơn, huyện Châu Thành), trữ lượng hơn 1,07 triệu m3 cát san lấp, giá khởi điểm hơn 6,4 tỷ đồng.

Mỏ cát này có 3 tổ chức tham gia đấu giá. Sau 55 vòng, người trả giá cao nhất là ông Nguyễn Phi Long, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Thành Huy (ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với số tiền hơn 163 tỷ đồng.

Mỏ An Đức – An Hòa Tây trên sông Hàm Luông (xã An Đức và xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri), trữ lượng gần 1,7 triệu m3 cát san lấp; giá khởi điểm hơn 9,6 tỷ đồng.

Mỏ cát này 3 tổ chức tham gia đấu giá; sau 17 vòng, người trả giá cao nhất là ông Đỗ Đức Bình, đại diện Công ty cổ phần Hải Đăng (ở Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM) với số tiền hơn 169 tỷ đồng.

Mỏ An Hiệp – An Ngãi Tây trên sông Hàm Luông (xã An Hiệp và xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri), trữ lượng gần 1,5 triệu m3 cát san lấp; giá khởi điểm hơn 8,3 tỷ đồng.

Mỏ cát này có 2 tổ chức tham gia đấu giá; sau 17 vòng, người trả cao nhất là cũng là ông Đỗ Đức Bình, với số tiền hơn 155 tỷ đồng.