Vào thời điểm ban đêm khi ánh sáng yếu, tham gia giao thông nói chung và đi xe máy ra đường nói riêng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn hơn so với ban ngày. Trên thực tế, khoảng thời gian từ tối đến sáng sớm cũng có nhiều quy định riêng mà những người cầm lái cần nắm rõ để giữ an toàn cho bản thân và tránh bị CSGT xử phạt.

Đi xe máy vào buổi tối cần tuân thủ một số quy định riêng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dưới đây là một số trường hợp vi phạm của xe máy khá hay gặp vào buổi tối:

Không đội mũ bảo hiểm

Nhiều người điều khiển xe máy thường "tặc lưỡi" không cần phải đội mũ bảo hiểm khi ra đường buổi tối vì thời điểm này ít gặp CSGT hơn ban ngày. Tuy nhiên, việc không đội mũ bảo hiểm cho mình và người trên xe tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đồng thời có thể bị xử phạt nặng.

Hiện, mức phạt với lỗi "không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy" hoặc "đội mũ nhưng không cài quai đúng quy cách" được quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định 100), được chỉnh sửa, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền là 400-600 nghìn đồng.

Mức phạt tương tự cũng được áp dụng cho người ngồi phía sau, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

Không đội mũ bảo hiểm là lỗi thường gặp đối với người ngồi trên xe máy vào buổi tối. Ảnh minh hoạ: Đại Lâm

Không bật đèn chiếu sáng

Rất nhiều người đi xe máy trên đường vào buổi tối vì một lý do nào đó đã quên bật đèn chiếu sáng, nhất là trong thành phố. Việc không bật đèn không chỉ khiến tầm nhìn bị hạn chế, dễ gây tai nạn mà còn vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo khoản 1, Điều 6 Nghị định 100, hành vi "điều khiển mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn” sẽ bị phạt tiền từ 100-200 nghìn đồng.

Bấm còi vô tội vạ

Theo Luật Giao thông đường bộ, "bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư,..." là những hành vi bị nghiêm cấm. Thế nhưng, khi ra đường vào ban đêm, không khó bắt gặp những người đi xe máy sẵn sàng bấm còi vô tội vạ khiến những người xung quanh khó chịu.

Theo khoản 1, Điều 6 Nghị định 100, với hành vi bấm còi xe máy từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau trong đô thị, khu đông dân cư (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định); bấm còi tại nơi cấm sử dụng còi sẽ bị phạt tiền từ 100-200 nghìn đồng.

Còn trường hợp người điều khiển mô tô, xe máy bấm còi liên tục trong đô thị, khu đông dân cư (cả ngày lẫn đêm) còn bị phạt từ 400-600 đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định 100.

Chở quá số người quy định

Theo Điều 30 Luật giao thông đường bộ, người điều khiển mô tô, xe máy chỉ được chở thêm 1 người lớn, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu; áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật hoặc trẻ em dưới 14 tuổi.

Theo Điều 6, Nghị định 100, hành vi điều khiển mô tô, xe máy mà chở thêm 2 người trên xe sẽ bị xử phạt từ 200-300 nghìn đồng. Còn chở thêm từ 3 người trở lên bị phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng. Ngoài ra, nếu chở quá số người quy định gây tai nạn giao thông thì người điều khiển mô tô, xe máy còn bị tước GPLX từ 2-4 tháng.

Không hiếm gặp những trường hợp xe máy kẹp 3-4, không mũ bảo hiểm đi trên đường. Ảnh minh hoạ: 2Sao

Vượt đèn đỏ

Nhiều người lợi dụng thời điểm ban đêm vắng xe, không có sự xuất hiện của CSGT nên tự cho phép mình được vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, vào thời điểm ánh sáng yếu và khi các phương tiện đều đi với tốc độ cao thì vượt đèn đỏ là một trong những hành vi nguy hiểm nhất.

Khoản 4, Điều 6 Nghị định 100, hành vi điều khiển mô tô, xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu. Đồng thời còn bị tước GPLX từ 1-3 tháng.

Sử dụng rượu bia khi lái xe

Không ít người sau khi sử dụng rượu bia vẫn sẵn sàng lái xe ra đường, nhất là những người đi xe máy vào buổi tối. Việc sử dụng rượu bia trước khi lái xe dù chỉ một chút cũng vẫn có thể bị CSGT "tuýt còi" với mức xử phạt rất nặng.

Cụ thể, theo Điều 6 Nghị định 100, người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền từ 2-8 triệu đồng tuỳ nồng độ, đồng thời bị tước GPLX từ 12-24 tháng.

