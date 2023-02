Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng khởi mới” toàn diện

Đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre có bài phát biểu cảm ơn. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Kính thưa:

- Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các quý vị đại biểu, cùng toàn thể bà con nhân dân.

Tỉnh Bến Tre - quê hương Đồng Khởi anh hùng, nơi đã sinh ra những người con có nhiều cống hiến đặc biệt cho đất nước; những người đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lịch sử dân tộc. Trong đó, có đồng chí Huỳnh Tấn Phát - một trí thức tài ba, một nhân cách văn hóa lớn, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người con ưu tú của dân tộc và cùa quê hương Bến Tre.

Trong dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 - 15-2-2023), nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre rất vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố; gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát và các vị đại biểu khách quý đến tham dự buổi lễ trọng thể và ý nghĩa này. Đặc biệt, chúng ta được nghe những ý kiến phát biểu thể hiện tình cảm, sự tôn vinh, trân quý đối với đồng chí Huỳnh Tấn Phát và những định hướng cho thời gian tới.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, tổ chức thực hiện có kết quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phát biểu.

Trong niềm vui và xúc động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre nguyện học tập và noi theo tấm gương đạo đức của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; tiếp tục đoàn kết thống nhất xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Đồng khởi mới” toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tập trung nỗ lực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trung tâm; quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội; chăm lo cải thiện cuộc sống của người dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát triển mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại ở trong và ngoài nước; kế thừa, gìn giữ, bồi đắp, đổi mới, phát huy và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước. Quyết tâm, nỗ lực xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng thời, tỉnh Bến Tre sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng, hoàn chỉnh đề án và thực hiện trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Huỳnh Tấn Phát là nơi để nhân dân đến thăm viếng, nghiên cứu, học tập về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, thể hiện sự tri ân của thế hệ ngày nay đối với bậc tiền nhân đã có công với đất nước.

Bến Tre là tỉnh giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển, đang đứng trước nhiều cơ hội, thời cơ phát triển mới; tuy nhiên, tỉnh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn do đặc điểm địa lý và hậu quả chiến tranh để lại. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre sẽ không ngừng nỗ lực xây dựng, phát triển tỉnh và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng và Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hợp tác, đồng hành của các tỉnh, thành phố bạn để cùng phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố; gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành có hiệu quả để chúng ta tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu khách quý hôm nay là sự động viên quý báu, nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre.

Xin kính chúc đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát; các quý vị đại biểu khách quý và toàn thể bà con nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giành được nhiều thành công, thắng lợi mới.

Xin trân trọng cảm ơn!