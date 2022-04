Đẩy mạnh công nghệ mới nông nghiệp kết hợp điện mặt trời tại Việt Nam

Mới đây, tại Đà Lạt, 7 đối tác gồm Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ/ESP), Trường Đại học Đà Lạt, ENVELOPS Co. Ltd., HAEZOOM Corp., Korea Leading Engineering System Inc., Green Technology Center và Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE e.V đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ với mục tiêu thiết lập mối quan hệ đối tác chặt chẽ, và hợp tác tích cực giữa các bên trong việc nghiên cứu và xây dựng mô hình thí điểm điện mặt trời kết hợp nông nghiệp (agrivoltaics).

Đại diện các bên cùng ký kết Biên bản ghi nhớ. Ảnh:GIZ/ESP

Mô hình kết hợp điện mặt trời với nông nghiệp là mô hình mới mẻ không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Theo đó, mô hình sẽ kết hợp lắp đặt các tấm quang năng trực tiếp lên diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Ưu điểm nổi bật của mô hình là giúp hiệu suất sử dụng đất cao, tận dụng được khoảng không trong nông nghiệp cho sản xuất điện sạch. Điện được làm ra sẽ được tận dụng cho chính các hoạt động sản xuất, chế biến và lưu trữ nông sản tại chỗ cũng như hoạt động kinh tế ở các khu vực lân cận.

Dựa trên mô hình thí điểm, nhóm dự án sẽ tiến hành các nghiên cứu cần thiết cho việc triển khai mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp (agrivoltaics) rộng rãi tại Việt Nam, bao gồm nghiên cứu nông học, nghiên cứu về hệ thống điện mặt trời và xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp.

Ông Thomas Krohn - Quản lí Dự án Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ. Ảnh: GIZ/ESP

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Thomas Krohn, Quản lí Dự án Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ (GIZ/ESP) đánh giá, đây là mô hình với nhiều tiềm năng cho Việt Nam, một quốc gia với nền nông nghiệp quy mô lớn và nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao để đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế. Trong mô hình này, hiệu suất sử dụng đất được tăng lên nhờ việc tận dụng khoảng không gian phía trên đất nông nghiệp cho sản xuất điện từ năng lượng mặt trời.

"Nếu được nghiên cứu bài bản và tính toán cẩn thận, khi được nhân rộng, mô hình này sẽ tạo ra nguồn năng lượng sạch đáng kể không chỉ cho nông nghiệp mà cả các hoạt động kinh tế trong vùng. Chúng tôi hy vọng rằng GIZ có thể chung tay mở ra một hướng đi mới giúp đưa Việt Nam đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050", ông Thomas Krohn nhấn mạnh.

PGS-TS Nguyễn Tất Thắng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt. Ảnh: GIZ/ESP

Về phía Đại học Đà Lạt, PGS-TS Nguyễn Tất Thắng, Phó Hiệu trưởng trường cho biết, biên bản ghi nhớ hợp tác này sau khi được thực hiện sẽ giúp cho nhà trường xây dựng hệ thống điện mặt trời cho hệ thống nhà kính, và hệ thống nông nghiệp ngoài trời, phục vụ nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời chuyển giao công nghệ nói trên cho nông dân tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Công nghệ này là một đóng góp quan trọng không chỉ cho ngành nông nghiệp của tỉnh mà còn là giải pháp năng lượng sạch cho khu vực.

Kinh nghiệm của các đối tác Hàn Quốc với các dự án điện mặt trời kết hợp nông nghiệp, đặc biệt về khía cạnh thiết kế hệ thống, mô hình hóa, dự đoán quang năng, nông nghiệp thông minh, sẽ được chia sẻ với các bên cùng tham gia vào dự án này. Thông qua hợp tác giữa ba chính phủ Việt Nam, Đức và Hàn Quốc, mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp có thể được tối ưu hóa cho nền nông nghiệp của thành phố Đà Lạt - nơi hiện nay các hoạt động sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng truyền thống.

Các đại biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: GIZ/ESP

Đại diện nhóm dự án cho biết, kết quả của dự án có thể hỗ trợ chiến lược của thành phố Đà Lạt về giảm lượng khí thải carbon và thúc đẩy hệ thống nông nghiệp thông minh. Hợp tác chính phủ giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ do Green Technology Center chủ trì.

ENVELOPS - nhà phát triển dự án năng lượng tái tạo tập trung vào các vấn đề biến đổi khí hậu, hiện đang tiến hành nghiên cứu khả thi về dự án điện mặt trời nông nghiệp 10MW tại Đà Lạt với Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc. Dự án thử nghiệm này sẽ là một trong những dấu mốc quan trọng của nghiên cứu về tiềm năng thực tế của hệ thống tại Đà Lạt.

Doãn Phong