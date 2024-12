Theo danh sách được Lonely Planet công bố hôm 17/12, Hội An (Quảng Nam) vinh dự xếp ở vị trí thứ 4 và được mô tả là một "di sản thế giới diệu kỳ".

Cây viết Zinara Rathnayake của Lonely Planet nhận xét: "Những năm gần đây, khu phố cổ thu hút đông đảo du khách nhưng cảnh quan vẫn được bảo tồn một cách đáng kinh ngạc".

Ảnh: Lonely Planet

Ngoài việc đi dạo trên những con hẻm được thắp sáng bằng lồng đèn ấm áp, du khách tới Hội An còn có thể tìm thấy nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn khác như thưởng thức cà phê, mua sắm, ngắm cảnh hoàng hôn.

Đặc biệt, Hội An là nơi nổi tiếng với những cửa hàng may đo quần áo lấy ngay, thu hút nhiều du khách. Với hơn 300 cửa hàng may đo sẵn, Hội An được ví như "thủ phủ thời trang may đo lấy ngay" của thế giới.

Bên cạnh đó, tắm biển, đạp xe qua những con đường quê, ngắm nhìn những cánh đồng lúa xanh mướt, khám phá chợ và xưởng thủ công,... cũng là những trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ khi tới đây.

Lonely Planet được mệnh danh là "đế chế" phát hành những cuốn cẩm nang du lịch thành công nhất trên thế giới, với hơn 145 triệu ấn phẩm được phát hành kể từ năm 1973.