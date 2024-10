Bảng xếp hạng là một phần của giải thưởng thường niên do độc giả Condé Nast Traveler bình chọn.

Ở lần tổ chức thứ 37, hơn 575.000 đánh giá từ độc giả về các trải nghiệm du lịch tại mỗi quốc gia đã được xem xét theo các tiêu chí như văn hóa, cảnh quan, dịch vụ du lịch và cơ sở hạ tầng.

Ảnh: Lonely Planet

Ở hạng mục "Những quốc gia tốt nhất thế giới" (The Best Countries in the World), Việt Nam xếp ở vị trí 15 với 89/100 điểm.

Theo những nhận xét của độc giả Condé Nast Traveler, Việt Nam thu hút du khách nhờ vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy quyến rũ.

"Với lượng khách nước ngoài đang trên đà tăng từ 2019 đến nay, Việt Nam không còn là điểm đến đáng chú ý, mà đã trở thành điểm đến đáng ghé thăm", Ban biên tập tờ Condé Nast Traveler nhận định.

Một điểm đến khác thuộc Đông Nam Á cũng có mặt trong danh sách này là Thái Lan, xếp thứ ba với 92,29 điểm. Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Nhật Bản với 95,32 điểm.

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch nổi tiếng toàn cầu, ra mắt vào năm 1987, có trụ sở tại Mỹ. Các bảng xếp hạng của Condé Nast Traveler như Readers' Choice Awards được nhiều chuyên gia du lịch đánh giá là uy tín vì dựa trên ý kiến từ hàng triệu độc giả quốc tế.