Ngày 28/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương có thông báo về kết quả Kỳ họp thứ 18 tổ chức ngày 25/8 dưới sự chủ trì của ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương.

Theo đó, dựa vào kết quả thẩm tra, xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy ông Lê Văn Thoan, nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành để cơ quan, đơn vị có một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Công an TP Chí Linh

Đối chiếu với các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đối với ông Thoan theo thẩm quyền.

Liên quan đến việc đề nghị xử lý kỷ luật nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh, ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng nguyên là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Chí Linh.