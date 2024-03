Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 36 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng”. Đây là vụ tụ tập đua xe, gây náo động khu vực cầu Sài Gòn xảy ra giữa tháng 8/2023.

Đến nay, Công an quận Bình Thạnh đề nghị truy tố 36 thanh thiếu niên tụ tập, đua xe gây rối. Ảnh: PC08

Liên quan đến vụ án này, Công an quận Bình Thạnh ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền và cảnh cáo đối với 15 thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép. Công an cũng phạt hành chính với mức 1,4 triệu đồng/trường hợp đối với 22 người có hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ.

Theo kết luận điều tra, Quách Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ quận 4) đã cầm đầu, rủ rê Đoàn Thế Hải (21 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cùng những người bạn mang xe gắn máy ra khu vực cầu Sài Gòn tối 15/8/2023 để so kè tốc độ. Tuấn Anh và 1 số bạn bè đã đăng tải trên nhóm kín của Facebook lôi kéo thêm nhiều người khác.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh và Công an TP.Thủ Đức chốt chặn ở khu vực cầu Sài Gòn để phục kích hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây rối. Ảnh: PC08

Số lượng thanh thiếu niên tham gia lên đến hàng chục người, chia thanh 3 nhóm nhỏ di chuyển đến khu vực cầu Sài Gòn, nối quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức. 20h30 tối 15/8, các đối tượng gặp nhau tại góc đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh.

Nhóm thanh thiếu niên đã điều khiển xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô, chạy 1 bánh và rú ga so kè tốc độ từ đường Nguyễn Hữu Cảnh qua cầu Sài Gòn xuống Xa lộ Hà Nội (nay là đường Võ Nguên Giáp, TP.Thủ Đức) rồi quay lại, di chuyển theo lộ trình này 4 lượt.

Khi nhận thông tin, tổ phòng, chống đua xe cùng Đội CSGT Cát lái, Đội Tuần tra dẫn đoàn của Phòng CSGT (PC08)– Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh, Công an TP.Thủ Đức lập tức triển khai chốt chặn, vây bắt.

Các thanh thiếu niên bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: PC08

Khi hàng chục thanh thiếu niên đang gây huyên náo khu vực cầu Sài Gòn bằng những màn biểu diễn, so kè tốc độ trên xe gắn máy khiến nhiều người đi đường khiếp sợ thì lực lượng CSGT đã bao vây. Nhóm đối tượng túa chạy theo nhiều hướng khác nhau nhưng đã bị chốt chặn.

Tại hiện trường, CSGT đã tạm giữ 40 thanh thiếu niên, thu 34 xe gắn máy được độ, chế các loại. Lần lượt sau đó, nhiều thanh thiếu niên chủ động ra trình diện hoặc bị cơ quan công an mời làm việc.

Vài ngày sau, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố 26 thanh thiếu niên và giao đoạn sau đó tiếp tục khởi tố thêm 10 người khác cùng về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.