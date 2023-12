XEM CLIP:

Ông Đinh Trường Chinh được biết đến là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu nhiều doanh nghiệp ngàn tỷ.

Trong quá khứ, ông Chinh từng có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 tiền sự.

Còn tại thời điểm bị khởi tố trong 2 vụ án, đại gia Đinh Trường Chinh là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (viết tắt là HDTC)

Bội ước với khách hàng

HDTC trước đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thành lập từ năm 1998 thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco). Năm 2016, Resco cổ phần hoá, vốn Nhà nước chỉ còn 30%...

Về ông Đinh Trường Chinh, năm 2006, thành lập công ty Việt Hân, trụ sở tại TP Hà Nội, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Giai đoạn 10 năm (từ 2006 đến năm 2016) Công ty Việt Hân dưới thời ông Đinh Trường Chinh đã triển khai nhiều dự án ở nhiều tỉnh TP.

Sau khi thôi vai trò lãnh đạo Công ty Việt Hân, tháng 4/2016 ông Đinh Trường Chinh đã tham gia vào HDTC bằng cách mua 78 triệu cổ phiếu phát hành, khi doanh nghiệp này vừa hoàn tất quá trình cổ phần hoá cuối năm 2015. Vài ngày sau, ông Chinh nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của HDTC.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản HDTC là 12.493 tỷ đồng, trong đó ông Đinh Trường Chinh nắm 26,45% cổ phần.

Trong vụ án mới đây, chiều 27/12 ông Đinh Trường Chinh bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vụ án xuất phát từ tố cáo của 1 số khách hàng đã mua nền đất tại dự án Khu đô thị An Phú – An Khánh (với quy mô 131 ha, tại TP.Thủ Đức) là 1 trong các dự án quy mô do HDTC làm chủ đầu tư. Khách hàng tố lãnh đạo công ty dùng thủ đoạn gian dối, cố ý không thực hiện cam kết hợp đồng chuyển nhượng, không bàn giao các nền đất đã ký với khách hàng để chiếm đoạt.

Trước đây, kết luận thanh tra của Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty HDTC tại dự án An Phú – An Khánh, trong đó có việc chuyển nhượng các nền đất. Chủ tịch UBND TP.HCM có chỉ đạo Thanh tra chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để điều tra làm rõ.

Đến nay, công an TP.HCM đã thông tin về kết quả điều tra sơ bộ. Đó là khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng các nền đất tại dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh, Công ty HDTC có trách nhiệm, nghĩa vụ phải bàn giao đất nền theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Đinh Trường Chinh với tư cách là người đại diện pháp luật của HDTC viện ra nhiều lý do để đơn phương chấm dứt hợp đồng, không thực hiện bàn giao các nền đất này cho khách hàng.

Với thủ đoạn trên, Đinh Trường Chinh đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Chiêu thâu tóm đất vàng

2 tháng trước, ông Đinh Trường Chinh bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Cùng bị khởi tố tội danh là ông Huỳnh Thế Năng (64 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Nam - Vinafood 2).

Hai người này có sai phạm trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 đường Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Theo điều tra, đây là khu đất của Nhà nước, được giao cho Vinafood 2 quản lý, sử dụng từ sau năm 1975 đến nay, dùng khu đất để bố trí làm nhà ở của cán bộ, nhân viên và được UBND TP.HCM cấp giấy chứng nhận QSDĐ vào năm 2010.

Từ năm 2008, khu đất được phê duyệt chủ trương làm dự án khách sạn cao cấp – cao ốc văn phòng và trung tâm thương mại cho thuê. Khi đó, khu đất được xác định có giá trị hơn 633 tỷ đồng.

Năm 2015, Vinafood 2 họp hội đồng thành viên, ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương liên kết với với Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân của ông Đinh Trường Chinh.

Liên doanh Công ty TNHH hai thành viên, là Công ty Việt Hân Sài Gòn ra đời để thực hiện dự án. Trong đó, Vinafood 2 góp 20% bằng toàn bộ giá trị tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng khu đất; Công ty Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt. Khu đất vẫn được xác định có giá như 7 năm trước đó.

Đáng nói, trong nghị quyết và nhiều văn bản mà Vinafood 2 báo cáo, giải trình tới Bộ NN&PTNN, UBND TP.HCM cũng như các cơ quan quản lý, Vinafood 2 sẽ thoái 20% vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên sau khi được phê duyệt dự án và phía liên doanh này cam kết mua lại, không thấp hơn giá vốn ban đầu khi góp vốn. Và với chiêu thức tinh vi này, Vinafood 2 đã dễ dàng bán rẻ đất vàng cho tư nhân.

Ngoài ra, nghị quyết của hội đồng thành viên Vinafood 2 và các văn bản khác có nêu, chi phí đền bù giải tỏa, di dời 34 hộ dân đang sống tại khu đất do Công ty TNHH hai thành viên chi trả. Nhưng tháng 10/2015, Vinafood 2 ban hành nghị quyết có sự hoán đổi kỳ lạ, khi khoản chi phí đền bù, giải tỏa 68 tỷ đồng lại lấy từ tài sản Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính.

Sau khi Vinafood 2 bán rẻ đất vàng và thoái vốn nhanh gọn, Công ty Việt Hân của đại gia Đinh Trường Chinh đã sử dụng nhiều thủ thuật để liên tục thay đổi chủ sở hữu khu đất.

Tuy nhiên, từ tố cáo của các hộ dân, vốn là cán bộ nhân viên Vinafood 2, Thanh tra Chính phủ vào cuộc, phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng; vụ việc sau đó được chuyển cho Bộ Công an, Công an TP.HCM để điều tra, xử lý.

Giữa năm 2022, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi ký quyết định thu hồi khu đất, với lý do, khu đất này không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 nhưng trên thực tế vẫn chuyển nhượng, tặng cho.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra về hành vi của đại gia Đinh Trường Chinh trong 2 vụ án trên, làm rõ các hành vi cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi sai phạm khác cũng như làm rõ vị trí, vai trò của các đối tượng liên quan.