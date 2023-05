Đây là thông tin đáng chú ý trong hồ sơ Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế để thay thế Nghị định số 108/2014, Nghị định số 113/2018 và Nghị định số 143/2020 của Chính phủ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất hàng loạt chính sách về hưu trước tuổi, trong đó có điều chỉnh điều kiện hưởng chính sách về hưu trước tuổi với nữ cán bộ, công chức cấp xã có từ đủ 15 năm và dưới 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi đời hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ Nội vụ cũng đề nghị bổ sung chính sách về hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã. Để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã thực hiện tinh giản biên chế nhằm cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, dự thảo Nghị định đề nghị bổ sung chính sách riêng.

Cụ thể, dự thảo quy định độ tuổi hưởng chế độ về hưu trước tuổi đối với đối tượng này là thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi đến trên 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên (thấp hơn 5 tuổi so với tuổi đời để hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi đối với các đối tượng tinh giản biên chế khác).

Ngoài hưởng lương hưu, mức trợ cấp theo năm đóng bảo hiểm xã hội như các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi khác, những người này được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định (bằng 1/2 so với mức trợ cấp của các đối tượng khác).

Dôi dư gần 77.000 người

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng bổ sung chính sách đối với đối tượng tinh giản biên chế dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã nghỉ từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền đến trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp.

Việc này nhằm khuyến khích, hỗ trợ một cách thỏa đáng đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính tự nguyện tinh giản biên chế ngay.

Những trường hợp này, ngoài hưởng một trong các chính sách của người về hưu trước tuổi; chính sách chuyển sang làm việc tại tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước; chính sách thôi việc ngay; chính sách về hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức cấp xã có tuổi thấp hơn tối đa đủ 10 tuổi đến trên 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định, họ còn được hưởng thêm mức trợ cấp.

Cụ thể, nếu nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định của cấp có thẩm quyền thì cứ mỗi tháng nghỉ trước thời điểm kết thúc lộ trình giải quyết cán bộ, công chức, viên chức dôi dư thì được hưởng trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng.

Riêng đối tượng có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng được hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Trong trường hợp nghỉ sau 12 tháng thì cứ mỗi tháng nghỉ trước thì được hưởng mức trợ cấp bằng 1/2 mức trợ cấp quy định nêu trên (tức 1/4 tháng lương hiện hưởng).

Đối tượng tinh giản biên chế là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố nghỉ trong thời gian 6 tháng kể khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền cũng được hưởng trợ cấp.

Cụ thể, đối với những người giữ các chức danh bầu cử thì cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ hưởng trợ cấp bằng mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Riêng người nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Đối với những người giữ các chức danh không do bầu cử thì cứ mỗi tháng nghỉ trước so với thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp hưởng trợ cấp bằng mức phụ cấp hàng tháng hiện hưởng. Người nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc lộ trình sắp xếp thì số tháng hưởng trợ cấp được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Bộ Nội vụ cho biết, theo các phương án dự kiến tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tại đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 thì dự kiến số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư là 48.951 người và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư là 27.972 người.

Dự kiến nguồn kinh phí để chi trả trợ cấp đối với các đối tượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ ngay (nghỉ trước 60 tháng so với lộ trình sắp xếp) là 9.732 tỷ đồng.

Con số này bằng 1/2 so với con số hiện hành Nhà nước phải chi trả cho số cán bộ, công chức nói trên. Cụ thể, nếu không thực hiện chính sách tinh giản biên chế với số người dôi dư này thì Nhà nước vẫn phải chi trả tiền lương cho họ dự kiến là 19.464 tỷ đồng và các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (phần Nhà nước đóng) cho những người đó.

Như vậy, nếu thực hiện chính sách như dự thảo quy định thì ngân sách Nhà nước chỉ chi trả ít hơn 9.732 tỷ đồng so với việc chi trả tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đối tượng dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã.