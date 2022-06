Hà Nội đề xuất cho một số phương tiện được đi vào làn BRT

Ngày 24/6, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho hay, đã gửi thông báo tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều giám đốc DN trên địa bàn do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.