Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, giấy phép lái xe bao gồm 13 hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC. Năm 2023, Bộ Công an từng đề xuất thay đổi phân hạng giấy phép lái xe thành các hạng: A2, A, A3, B, C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE. Trong đó, giấy phép lái xe hạng A2, A, A3 không thời hạn; hạng B có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp; hạng C1, C, D2, D, BE, C1E, CE, D2E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.