Ngày 26/6, Ban Quản lý Dự án 85 (Bộ GTVT) cho biết, vừa đề xuất với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc nghiên cứu tận dụng nguồn đất đào hạ cao độ tại sân bay Long Thành để làm vật liệu đất đắp phục vụ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Theo Ban Quản lý Dự án 85, hiện sân bay Long Thành đang triển khai thi công san hạ cốt nền, lượng đất đào ra trong quá trình này tương đối lớn. Để tận dụng nguồn đất dư này, Ban quản lý dự án 85 đề xuất làm vật liệu đất đắp cho dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Nguồn đất đào hạ cao độ tại sân bay Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Quá trình thực hiện, Ban Quản lý Dự án 85 sẽ tuân thủ các quy định pháp luật, phối hợp chặt chẽ cùng ACV nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vật liệu đất đắp.

Trong quá trình triển khai dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đơn vị này đã cùng đơn vị tư vấn phối hợp với các Sở ban ngành của địa phương tiến hành khảo sát, nghiên cứu các mỏ vật liệu đất đắp sử dụng cho dự án.

Kết quả cho thấy, trên địa bàn Đồng Nai chỉ có 2 mỏ đất đắp thương mại đang khai thác là mỏ Tân Cảng 7 và mỏ Núi Nứa với tổng trữ lượng còn lại khoảng 1,7 triệu m3, có thể sử dụng được cho dự án. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng đất đắp của dự án là 2,5 triệu m3.

Cột mốc giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu (đoạn qua Đồng Nai). Ảnh: Hoàng Anh

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài hơn 53 km đi qua tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu; trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34 km với nhu cầu đất đắp khoảng 5,7 triệu m3. Dự án có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, được chia làm 3 dự án thành phần; trong đó, dự án thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 do Ban Quản lý Dự án 85 làm chủ đầu tư; dự án thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Ngày 18/6 vừa qua, 3 dự án thành phần cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đồng loạt khởi công. Theo kế hoạch, năm 2025 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành, năm 2026 đưa vào khai thác.