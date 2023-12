{"article":{"id":"2226921","title":"Đến Hoiana Resort & Golf, trải nghiệm mùa lễ hội sôi động bên bờ biển miền Trung","description":"Trong chương trình “Seasonal Wonders” kéo dài từ ngày 1/12/2023 - 15/2/2024, Hoiana Resort & Golf mang đến du khách cao cấp nhiều sự kiện hấp dẫn cùng những trải nghiệm sôi động, đáng nhớ.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1631-913.jpg?width=768&s=6iIJdYohOLT8oSqdZdNNlw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1631-913.jpg?width=1024&s=THPKvO3CkJ7fG-E40OrWPw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1631-913.jpg?width=0&s=FsumnI_jdhm-XpOoDYaGHA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1631-913.jpg?width=768&s=6iIJdYohOLT8oSqdZdNNlw\" alt=\"img 1631.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1631-913.jpg?width=260&s=01vMUDOvPYIdB2vpPfpKHw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Chỉ cách Đà Nẵng 45 phút di chuyển và cách Hội An 15 phút, Hoiana Resort & Golf - <a href=\"https://vietnamnet.vn/khu-nghi-duong-tag7241452450535447850.html\" target=\"_blank\">khu nghỉ dưỡng</a> phức hợp bên bờ biển hàng đầu tại miền Trung - là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghi cuối năm với 4 khách sạn đẳng cấp thế giới gồm hơn 1.000 phòng suite và phòng lưu trú, hơn 16 nhà hàng và quán bar, các dịch vụ giải trí 24 giờ và sân golf từng đạt nhiều giải thưởng danh giá. </p>

<p><strong>Mùa lễ hội sang trọng cùng Mercedes-Benz An Du Đà Nẵng</strong></p>

<p>Sau lễ ra mắt chương trình “Seasonal Wonders” vào ngày 8/12, bao gồm lễ thắp sáng cây thông Noel cao 10m theo chủ đề Mercedes-Benz, du khách có thể thưởng thức trà chiều và cocktail theo chủ đề Mercedes trong suốt mùa lễ hội tại khu nghỉ dưỡng. </p>

<p>Hoạt động nằm trong chương trình hợp tác độc quyền của Hoiana Resort & Golf với thương hiệu xe hơi hạng sang uy tín của châu Âu. Khi tham gia các hoạt động giải trí tại Hoiana, du khách sẽ có cơ hội đổi thưởng với tổng trị giá hơn 86.000 USD, trong đó gồm một chiếc Mercedes-Benz GLB 200 AMG hoàn toàn mới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1632-914.jpg?width=768&s=x64X6Ll4CH1s83Tz80cm3A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1632-914.jpg?width=1024&s=yRtqRDpN4KyjLfkeJsr3LQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1632-914.jpg?width=0&s=FriU1sFheit_hmrlyqKwtA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1632-914.jpg?width=768&s=x64X6Ll4CH1s83Tz80cm3A\" alt=\"img 1632.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1632-914.jpg?width=260&s=tSk5qHDvmYUWswsL60lNKg\"></picture>

<figcaption> Lễ ra mắt chương trình “Seasonal Wonders” </figcaption>

</figure>

<p><strong>Mùa lễ hội với trải nghiệm ẩm thực tinh hoa</strong></p>

<p>Trong suốt mùa lễ hội tại Hoiana, du khách có thể lựa chọn nhiều trải nghiệm thú vị khác nhau. </p>

<p>Bếp trưởng Brian Voigt, người có kinh nghiệm hơn 30 năm chế biến các món ăn đẳng cấp thế giới và là đầu bếp đạt sao Michelin tại Đức, sẽ mang phong cách ẩm thực Bắc Âu độc đáo đến Hoiana Resort & Golf. </p>

<p>Chỉ áp dụng một đêm duy nhất vào ngày 16/12/2023, set thực đơn hấp dẫn của vị bếp trưởng tài hoa sẽ được giới thiệu tại The Edge, nhà hàng tọa lạc trên tầng 16 của Hoiana Hotel & Suites. Sau đó vào ngày 24/12 và 25/12, du khách có thể thưởng thức bữa tối Giáng sinh xa hoa tại các nhà hàng Blend, The Edge, Yue và Obaltan. Tất cả món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon đẳng cấp bởi các đầu bếp giàu kinh nghiệm của khu nghỉ dưỡng, hứa hẹn tạo nên những kỷ niệm khó quên trong kỳ nghỉ của du khách.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1633-915.jpg?width=768&s=eRsqKTAHmp0YebwTz4gNiA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1633-915.jpg?width=1024&s=QAlW3f4AzIkR-yRCvlmfQA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1633-915.jpg?width=0&s=92_mcASzOxsKGgnBzXpYGA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1633-915.jpg?width=768&s=eRsqKTAHmp0YebwTz4gNiA\" alt=\"img 1633.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-1633-915.jpg?width=260&s=RZ7LIRb3WIYiQbrK6PGmPw\"></picture>

<figcaption> Gia đình và cặp đôi có thể tận hưởng những trải nghiệm hấp dẫn tại điểm đến nằm bên bờ biển miền Trung Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p></p>

<p><strong>Mùa lễ hội sôi động</strong></p>

<p>Khi đồng hồ điểm khoảnh khắc bước sang năm 2024, du khách có thể ăn mừng <a href=\"https://vietnamnet.vn/dem-giao-thua-tag16483371818847101711.html\" target=\"_blank\">đêm giao thừa</a> bằng những bữa tối đặc sắc, tiệc countdown sôi động và màn pháo hoa cao 50m rực rỡ kéo dài trong 8 phút. Hoạt động trên sẽ bắt đầu tại sảnh của Hoiana vào lúc hoàng hôn, khi sự kiện “Giờ vàng chào năm mới” diễn ra với màn trình diễn của những diễn viên đi cà kheo, ảo thuật gia, vũ công lễ hội và hơn thế nữa. </p>

<p>Sau đó, DJ sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc kéo dài đến khuya và pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời vào khoảnh khắc bước sang năm mới. </p>

<p>Tại Quang Nam House, chương trình biểu diễn với DJ và màn nhảy đèn LED hàng đầu sẽ khuấy động bầu không khí của một buổi tối khó quên. Những vị khách muốn có trải nghiệm ẩm thực thú vị có thê thưởng thức bữa tối và buffet tại Blend, The Edge và Quang Nam House.</p>

<p><strong>Mùa lễ hội với những ưu đãi hấp dẫn</strong></p>

<p>Để chào đón mùa lễ hội hoành tráng, Hoiana Resort & Golf gửi tặng các vị khách sành điệu phần quà Festive Welcome Gift Pack trị giá 500.000 đồng. Du khách có thể đổi phần quà này tại quầy Hoiana Premier Rewards bắt đầu từ ngày 15/12.</p>

<p>Với các gói dịch vụ độc quyền thuộc chương trình “Seasonal Wonders”, du khách có thể đắm mình trong mùa lễ hội hấp dẫn tại khu nghỉ dưỡng, tận hưởng những dịch vụ như thức uống chào mừng, sử dụng bữa sáng tại khu vực lounge của khách sạn, ưu đãi ẩm thực và hơn thế nữa. Giá phòng lưu trú tại New World Hoiana Hotel bắt đầu từ 110++ USD (tương đương 2.640.000 VNĐ) cho mỗi đêm, tiết kiệm tới 60% và có thể hủy miễn phí.</p>

<p>Những vị khách yêu thích ẩm thực cũng không thê bỏ lỡ Phiếu Quà tặng Ẩm thực của Hoiana. Du khách sẽ được nhận thêm 500.000 VNĐ hoặc được nhận được phần quà hấp dẫn là một đêm nghỉ dưỡng tại một trong những khách sạn sang trọng của Hoiana.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-4-916.jpg?width=768&s=z5Wic4ZiDCKe06ehK5jMHg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-4-916.jpg?width=1024&s=xd3T7XJ9BIk_2Xu4Q0PaQg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-4-916.jpg?width=0&s=XmOD7A6ad8NRWO9yyQrNLA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-4-916.jpg?width=768&s=z5Wic4ZiDCKe06ehK5jMHg\" alt=\"img 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-4-916.jpg?width=260&s=Yiz-nDWTMECMxZjqR0aBtg\"></picture>

<figcaption> Hoiana - điểm đến nghỉ dưỡng, chơi golf và giải trí cao cấp hàng đầu Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p><strong>Mùa lễ hội ý nghĩa vì cộng đồng</strong></p>

<p>Những vị khách muốn đóng góp cho cộng đồng để góp phần tạo ra sự khác biệt thực sự cho cuộc sống của người dân địa phương có thể cân nhắc Hoiana để kỳ nghỉ dưỡng của mình thêm phần ý nghĩa. </p>

<p>Hoiana Resort & Golf đã hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận VinaCapital Foundation (VCF), đặc biệt là thông qua Heartbeat Vietnam, chương trình tài trợ cho các ca phẫu thuật quan trọng cho trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh. </p>

<p>Đến nay, 520.295.867 đồng đã được quyên góp thông qua nỗ lực tập thể do các quỹ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đội ngũ điều hành, nhân viên và đối tác của hai đơn vị trên dẫn đầu. Trong mùa lễ hội năm nay, du khách có thể tham gia cùng Hoiana để hỗ trợ VCF thông qua những khoản quyên góp tự nguyện của mình.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-16345-917.jpg?width=768&s=JatSS1pWd0kujfC-zfqAsQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-16345-917.jpg?width=1024&s=zJYlyjjzFSQlTZKcMyUYOQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-16345-917.jpg?width=0&s=UofpckMaCoPlUBC1TBNduw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-16345-917.jpg?width=768&s=JatSS1pWd0kujfC-zfqAsQ\" alt=\"img 16345.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/img-16345-917.jpg?width=260&s=EQCKnOLK7H3nBHMIj6YN4g\"></picture>

<figcaption> Đại diện Hoiana trao tặng Quỹ từ thiện cho Chương trình nhịp tim Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p>Hoiana Resort & Golf: www.hoiana.com/seasonal-wonders. </p>

<p><strong>Bích Đào</strong></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/den-hoiana-resort-golf-trai-nghiem-mua-le-hoi-soi-dong-ben-bo-bien-mien-trung-2226921.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/den-hoiana-resort-golf-trai-nghiem-mua-le-hoi-soi-dong-ben-bo-bien-mien-trung-911.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/den-hoiana-resort-golf-trai-nghiem-mua-le-hoi-soi-dong-ben-bo-bien-mien-trung-912.jpg","updatedDate":"2023-12-14T14:29:41","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"14/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2220448","title":"Khách Việt tới thung lũng 'bí ẩn' nơi người 100 tuổi vẫn chơi thể thao, làm việc","description":"Mới đây, travel blogger Nguyễn Hồng Thu Trang có chuyến hành trình roadtrip tới Pakistan ngắm mùa thu và khám phá thung lũng Hunza - nơi nhiều người ở tuổi 100 vẫn chơi thể thao ngoài trời.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-viet-toi-thung-lung-hunza-noi-nguoi-100-tuoi-van-choi-the-thao-lam-viec-2220448.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/khach-viet-toi-thung-lung-bi-an-noi-nguoi-100-tuoi-van-choi-the-thao-lam-viec-1677.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226623","title":"Hà Nội, TP.HCM góp mặt trong top 100 thành phố hàng đầu thế giới 2023","description":"Mới đây, CNN đã công bố danh sách 100 thành phố là điểm đến hàng đầu thế giới 2023 với sự góp mặt của hai đại diện đến từ Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-tp-hcm-gop-mat-trong-top-100-thanh-pho-hang-dau-the-gioi-2023-2226623.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ha-noi-tphcm-gop-mat-trong-top-100-thanh-pho-hang-dau-the-gioi-2023-1663.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-14T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226645","title":"Núi Bà Đen - ‘thánh địa’ hành hương dịp cuối năm","description":"Linh thiêng và nhiều công trình tâm linh kỳ vĩ, độc đáo là lý do giúp núi Bà Đen trở thành thánh địa hành hương, đặc biệt vào dịp cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nui-ba-den-thanh-dia-hanh-huong-dip-cuoi-nam-2226645.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nui-ba-den-thanh-dia-hanh-huong-dip-cuoi-nam-1276.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226349","title":"Đã có thể ‘mua trước, trả sau’ trên Traveloka","description":"Với việc đưa sản phẩm Home PayLater lên nền tảng Traveloka, những người đam mê du lịch giờ đây có thể thoải mái khám phá mọi địa điểm du lịch hấp dẫn, tìm kiếm vé máy bay, khách sạn ngay ở Traveloka mà không cần lo ngại về tài chính.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-me-du-lich-da-co-the-mua-truoc-tra-sau-tren-traveloka-2226349.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/da-co-the-mua-truoc-tra-sau-tren-traveloka-262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226308","title":"Bất ngờ với vẻ đẹp nhà thờ Đức Bà TP.HCM trước Giáng sinh","description":"Từ lâu nhà thờ Đức Bà đã được xem là trung tâm đón Giáng sinh lớn nhất TP.HCM. Dù công trình đang được sửa chữa, tu bổ, xung quanh vẫn được trang trí đèn, tiểu cảnh, thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-voi-ve-dep-nha-tho-duc-ba-tp-hcm-truoc-giang-sinh-2226308.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/bat-ngo-voi-ve-dep-nha-tho-duc-ba-tphcm-truoc-giang-sinh-169.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2226034","title":"Đồng Nai sắp có 'con đường ánh sáng' độc đáo ven sông","description":"Mừng kỷ niệm 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, thành phố xây dựng “con đường ánh sáng” tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị phục vụ người dân và du khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-nai-sap-co-con-duong-anh-sang-doc-dao-ven-song-2226034.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/duong-anh-sang-dong-nai-969.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226113","title":"Đón Giáng sinh và năm mới đáng nhớ ở Sunset Town, Phú Quốc","description":"Sự kiện “New Year Countdown 2024” hứa hẹn mang đến Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) đại nhạc hội sôi động, những màn pháo hoa mãn nhãn bên bờ biển nam Phú Quốc. Đặc biệt, kể từ Giáng sinh, nơi đây sẽ hóa thành “thiên đường giải trí” hấp dẫn.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/don-giang-sinh-va-nam-moi-dang-nho-o-sunset-town-phu-quoc-2226113.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/don-giang-sinh-va-nam-moi-dang-nho-o-sunset-town-phu-quoc-953.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225926","title":"Nghệ An: Công viên Hồ thiên nga Eco Central Park mở cửa tự do từ 15/12","description":"Công viên Hồ thiên nga rộng 10ha nằm tại đại công viên xanh Eco Central Park (Vinh, Nghệ An) được ví như “vườn cổ tích” lớn bậc nhất miền Trung, sẽ mở cửa tự do chào đón cư dân và khách tham quan từ ngày 15/12.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-cong-vien-ho-thien-nga-eco-central-park-mo-cua-tu-do-tu-15-12-2225926.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nghe-an-cong-vien-ho-thien-nga-eco-central-park-mo-cua-tu-do-tu-1512-364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216993","title":"Không gian sáng tạo 'cực chất' trong lòng làng cổ Hà Nội","description":"Nằm tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Đoài Creative là không gian sáng tạo được cải tạo lại từ những kiot cũ, để vừa là nơi lưu giữ văn hoá, vừa tạo ra nhiều hoạt động thú vị cho du khách khi \"về làng\".","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khong-gian-sang-tao-cuc-chat-trong-long-lang-co-ha-noi-2216993.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khong-gian-sang-tao-cuc-chat-trong-long-lang-co-ha-noi-34.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223727","title":"Ngắm vẻ tráng lệ của nhà thờ 300 tuổi cổ xưa nhất TP.HCM","description":"Nhà thờ Chợ Quán nằm trên đường Trần Bình Trọng (Quận 5, TP.HCM) được coi là thánh đường cổ nhất Sài Gòn mang vẻ uy nghi, tráng lệ với lối kiến trúc độc đáo.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-tho-300-tuoi-co-xua-nhat-tp-hcm-2223727.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/kien-truc-doc-dao-trang-le-cua-nha-tho-300-tuoi-co-xua-nhat-tphcm-74.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225430","title":"Người TP.HCM 'lên đồ' xuống đường chơi Noel sớm","description":"Còn khoảng 2 tuần nữa mới tới Giáng sinh nhưng nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình ở TP.HCM đã tranh thủ đến các trung tâm thương mại để “check-in” với các tiểu cảnh bắt mắt.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-tp-hcm-len-do-xuong-duong-choi-noel-som-2225430.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nguoi-tphcm-len-do-xuong-duong-choi-noel-som-764.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:39:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225498","title":"Chuỗi lễ hội hút khách tại Ocean City dịp cuối năm","description":"Trong năm 2023, Ocean City đã ghi nhận hơn 2 triệu lượt du khách tới vui chơi, giải trí, trải nghiệm nhờ sức hút của hàng loạt các lễ hội ấn tượng được tổ chức ở điểm đến hấp dẫn này.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuoi-le-hoi-hut-khach-tai-ocean-city-dip-cuoi-nam-2225498.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/chuoi-le-hoi-hut-khach-tai-ocean-city-dip-cuoi-nam-385.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224857","title":"Đến thánh địa Phật giáo, chiêm bái bức tượng 1.550 tuổi và hậu duệ của Cội Bồ Đề","description":"Chúng tôi đến thành phố Bodh Gaya, tiếng Việt là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi linh thiêng nhất của Phật giáo trên thế giới đúng dịp lễ hội Trùng tụng kinh tạng Pali quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-bo-de-dao-trang-thanh-dia-phat-giao-ngam-tuong-phat-1550-tuoi-2224857.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/den-thanh-dia-phat-giao-chiem-bai-buc-tuong-1550-tuoi-va-hau-due-cua-coi-bo-de-33.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:15:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2210640","title":"Tour thú vị ở An Giang: 'Trôi' theo làng bè sắc màu, khám phá làng người Chăm","description":"Từ thành phố Châu Đốc (An Giang), du khách di chuyển bằng thuyền, rong ruổi thăm làng cá bè sắc màu ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc rồi cập bến, đi bộ vào làng Chăm Châu Phong.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tour-thu-vi-o-an-giang-troi-theo-lang-be-sac-mau-kham-pha-lang-nguoi-cham-2210640.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tour-thu-vi-o-an-giang-troi-theo-lang-be-sac-mau-kham-pha-lang-nguoi-cham-445.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T14:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225111","title":"'Tuyết rơi' trên phố đi bộ châu Âu ở Hà Nội, giới trẻ đổ xô check-in","description":"Hàng trăm bạn trẻ kéo nhau đến phố đi bộ kiểu Châu Âu tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) để vui chơi sớm dịp Giáng Sinh khi khu vực này sử dụng cây thông và máy phun tuyết giả.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyet-roi-tren-pho-di-bo-chau-au-o-ha-noi-gioi-tre-do-xo-check-in-2225111.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/tuyet-roi-tren-pho-di-bo-chau-au-o-ha-noi-gioi-tre-do-xo-check-in-360.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2224947","title":"Du khách thích thú loạt 'trải nghiệm xanh' trong lễ hội du lịch tại Ba Vì","description":"Từ ngày 9/12 đến 10/12, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức \"Lễ hội du lịch sinh thái Hà Nội 2023 – Ba Vì trải nghiệm xanh\" tại Khu du lịch sinh thái Ao Vua, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-thich-thu-loat-trai-nghiem-xanh-trong-le-hoi-du-lich-tai-ba-vi-2224947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/du-khach-thich-thu-loat-trai-nghiem-xanh-trong-le-hoi-du-lich-tai-ba-vi-468.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T15:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224860","title":"Vịnh Hạ Long lọt top '10 kỳ quan thiên nhiên hút khách nhất thế giới'","description":"Bên cạnh những tên tuổi lớn, di sản Vịnh Hạ Long của Việt Nam được chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ The Travel đưa vào danh sách '10 Kỳ quan Thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất thế giới'.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinh-ha-long-lot-top-10-ky-quan-thien-nhien-hut-khach-nhat-the-gioi-2224860.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/vinh-ha-long-lot-top-10-ky-quan-thien-nhien-hut-khach-nhat-the-gioi-331.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224942","title":"Đà Nẵng mở du lịch đêm trên cây cầu lâu đời nhất bắc qua sông Hàn","description":"Đà Nẵng thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi- cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hàn.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-nang-se-mo-du-lich-dem-tren-cay-cau-nguyen-van-troi-bac-qua-song-han-2224942.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/da-nang-se-mo-du-lich-dem-tren-cay-cau-lau-doi-nhat-bac-qua-song-han-328.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T12:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213355","title":"Giải mã ý nghĩa đôi bầu sữa trên cầu thang nhà sàn người Ê Đê","description":"Trên chiếc cầu thang dẫn lên bất cứ ngôi nhà sàn nào của người dân tộc Ê Đê cũng có hình ảnh bầu sữa khiến nhiều du khách tò mò về ý nghĩa của hình tượng này.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-ma-y-nghia-doi-bau-sua-tren-cau-thang-nha-san-nguoi-e-de-2213355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/giai-ma-y-nghia-doi-bau-sua-tren-cau-thang-nha-san-nguoi-e-de-5.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219564","title":"Bể bơi tự nhiên vuông vức đến mức ai cũng tưởng do con người đào","description":"Inishmore, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Aran của Ireland, là nơi có một kỳ quan thiên nhiên đáng chú ý. Đó là một hồ nước hình chữ nhật cắt thẳng vào đá vôi trông như nhân tạo.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ho-nuoc-tu-nhien-vuong-vuc-den-muc-ai-cung-tuong-do-con-nguoi-dao-2219564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/be-boi-tu-nhien-vuong-vuc-den-muc-ai-cung-tuong-do-con-nguoi-dao-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T08:25:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224518","title":"Đồng Tháp lần đầu tổ chức Festival hoa kiểng Sa Đéc","description":"Trong dịp Tết tây, tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Festival hoa kiểng Sa Đéc với nhiều chương trình hấp dẫn, dự kiến thu hút nhiều du khách đến tham quan.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dong-thap-lan-dau-to-chuc-festival-hoa-kieng-sa-dec-2224518.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/dong-thap-lan-dau-to-chuc-festival-hoa-kieng-sa-dec-840.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:28:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224501","title":"Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm Lễ hội mùa đông trên đỉnh Bà Nà","description":"Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” đang thu hút du khách đến với Bà Nà.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-khach-quoc-te-hao-hung-trai-nghiem-le-hoi-mua-dong-tren-dinh-ba-na-2224501.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/du-khach-quoc-te-hao-hung-trai-nghiem-le-hoi-mua-dong-tren-dinh-ba-na-357.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:10:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224229","title":"Các quán cà phê Giáng sinh đông kín, giới trẻ xếp hàng check-in cảnh 'tuyết rơi'","description":"Nhiều quán cà phê trang trí Noel ở Hà Nội đông kín bạn trẻ tìm đến chụp ảnh check-in. Có nơi khách phải đứng chờ 15 phút mới đến lượt, còn các cô gái xúng xính mua, thuê quần áo để có những bức hình ưng ý.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-quan-ca-phe-giang-sinh-dong-duc-gioi-tre-tim-den-check-in-2224229.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-quan-ca-phe-giang-sinh-dong-duc-gioi-tre-tim-den-check-in-150.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222996","title":"Lý do Việt Nam được chọn là điểm đến lý tưởng cho năm mới 2024","description":"Mới đây, The Sydney Morning Herald (SMH) - thời báo của Australiaa, đã lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng cho năm mới 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-duoc-bao-tay-chon-la-diem-den-ly-tuong-cho-nam-moi-2024-2222996.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-nam-duoc-bao-tay-chon-la-diem-den-ly-tuong-cho-nam-moi-2024-1496.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222689","title":"'Lạc vào cổ tích' trên cung đường chinh phục ngọn núi hiểm trở nhất Tây Bắc","description":"Đỉnh Nam Kang Ho Tao là điểm đến mơ ước của các phượt thủ ưa mạo hiểm vì độ khó và vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nơi đây.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lac-vao-co-tich-khi-chinh-phuc-ngon-nui-hiem-tro-nhat-tay-bac-nam-kang-ho-tao-2222689.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lac-vao-co-tich-tren-cung-duong-chinh-phuc-ngon-nui-hiem-tro-nhat-tay-bac-397.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:25:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa