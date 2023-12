{"article":{"id":"2225912","title":"Đi bộ giúp người cao tuổi bớt nguy cơ tim mạch","description":"Đối với người trên 70 tuổi, cứ đi bộ thêm 500 bước mỗi ngày sẽ hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim xuống 14%.","contentObject":"<p><strong>Đi bộ mang tới nhiều lợi ích sức khoẻ với người cao tuổi</strong></p>

<p>Nhiều chuyên gia khuyến khích người cao tuổi nên <a href=\"https://vietnamnet.vn/di-bo-tag15880934630478580763.html\" target=\"_blank\">đi bộ</a> hàng ngày, bởi đây là hoạt động rèn luyện thể chất đơn giản nhưng lại mang tới hiệu quả cao trong việc cải thiện sức khỏe. Theo một nghiên cứu được trình bày tại phiên họp “Dịch tễ học, Phòng ngừa, Lối sống và sức khoẻ chuyển hoá tim mạch” năm 2023 của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đối với người trên 70 tuổi, cứ đi bộ thêm 500 bước mỗi ngày sẽ hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim xuống 14%. Ngoài ra, những người đi bộ 4.500 bước mỗi ngày có thể giảm đến 77% nguy cơ gặp biến cố tim mạch. Các thông tin được đăng tải trên chuyên trang Medical News Today.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15521-336.jpg?width=768&s=5yCnTA9cv0A32geLPwPsYw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15521-336.jpg?width=1024&s=fUIMJTNuaDR358soIdsPig\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15521-336.jpg?width=0&s=O4CfGHh474fOSePEAdOj9g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15521-336.jpg?width=768&s=5yCnTA9cv0A32geLPwPsYw\" alt=\"img 15521.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15521-336.jpg?width=260&s=eFPYJyE9ip-HYd2I_4GjFA\"></picture>

<figcaption> Người cao tuổi được khuyến khích đi bộ hàng ngày</figcaption>

</figure>

<p>Cụ thể, đi bộ giúp lưu thông khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu và cải thiện sự hoạt động của tim, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim và huyết áp cao, những nguyên nhân thường gây ra tử vong ở người cao tuổi. Thói quen đi bộ hàng ngày với tốc độ nhanh có thể làm tăng nhịp tim giúp lưu thông máu trong cơ thể tốt hơn. </p>

<p>Đồng thời, hoạt động này cũng hỗ trợ giảm cholesterol xấu gây ra bởi lối sống ít vận động và tình trạng thừa cân, giúp tăng cholesterol tốt và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch cũng như các vấn đề về tim mạch ở người cao tuổi.</p>

<p>Như vậy, một trong những chìa khóa quan trọng để duy trì sức khỏe của người cao tuổi chính là tập luyện thường xuyên, có hệ thống, phù hợp với bản thân, kiên trì, liên tục. Trong đó, đi bộ chính là hoạt động thể chất mà người cao tuổi dễ dàng rèn luyện hàng ngày với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra cần sinh hoạt điều độ, tăng cường vận động thân thể nhẹ nhàng, hạn chế ngồi một chỗ, đồng thời tạo dựng môi trường sống gần gũi với tự nhiên.</p>

<p><strong>Khuyến khích người cao tuổi vận động thường xuyên</strong></p>

<p>Tăng cường vận động ngoài trời giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe thể chất, minh mẫn về tinh thần để an tâm tận hưởng cuộc sống tuổi cao niên.</p>

<p>Tuy nhiên, người cao tuổi vẫn gặp nhiều khó khăn, mặc cảm khi tham gia các hoạt động tập luyện ngoài trời mà nguyên nhân chính là các bệnh về lão hóa tự nhiên, trong đó có chứng rối loạn bài tiết với các biểu hiện: tiểu són, <a href=\"https://vietnamnet.vn/tieu-dem-tag17061911485440206754.html\" target=\"_blank\">tiểu đêm</a>, tiểu không tự chủ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-155222-337.png?width=768&s=pS8IGJqSj9fElp57m4lZmQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-155222-337.png?width=1024&s=f9O-zSqAJsSlDnTBbPXfKA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-155222-337.png?width=0&s=hqvg6OuLncPpQxdpaMll6Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-155222-337.png?width=768&s=pS8IGJqSj9fElp57m4lZmQ\" alt=\"img 155222.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-155222-337.png?width=260&s=my4kdwl8FXbu3ZKrGmdKjg\"></picture>

<figcaption>Chứng rối loạn bài tiết khiến nhiều người cao tuổi e ngại khi tham gia các hoạt động ngoài trời</figcaption>

</figure>

<p>Để rối loạn bài tiết không còn là nỗi ám ảnh đối với người cao tuổi, các chuyên gia khuyến nghị sử dụng tã quần để chủ động hơn trong việc đi vệ sinh, nhờ đó khắc phục được những vấn đề bất tiện trong sinh hoạt và luyện tập hàng ngày. Đây là sản phẩm chuyên biệt, được thiết kế riêng cho người lớn tuổi vẫn có thể đứng và đi lại được nhưng bắt đầu gặp các vấn đề rối loạn bài tiết. Việc sử dụng tã quần từ sớm sẽ giúp người sử dụng cảm thấy tự tin, thoải mái tham gia các hoạt động ngoài trời mà không lo tiểu són, tiểu thiếu tự chủ. </p>

<p>Không còn lo lắng về vấn đề bài tiết, người già còn có thể tiếp tục thực hiện những thói quen, sở thích cá nhân như: gặp gỡ bạn bè, vui chơi cùng gia đình, đi du lịch xa…, từ đó xây dựng đời sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần ở độ tuổi cao niên.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15523-338.jpg?width=768&s=CVrQoz0zMblsC247jk_fUw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15523-338.jpg?width=1024&s=CcaCSZvtLeR98Wvu16q-Dg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15523-338.jpg?width=0&s=E-t5myupZv-chiXJw1xL3g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15523-338.jpg?width=768&s=CVrQoz0zMblsC247jk_fUw\" alt=\"img 15523.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15523-338.jpg?width=260&s=XOGFZ01-JOAkXNYgWHXE4Q\"></picture>

<figcaption>Sử dụng tã quần giúp người cao tuổi năng động, thoải mái dành thời gian vui chơi cùng gia đình</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, việc sử dụng tã quần cũng giúp người cao tuổi yên tâm ngủ trọn giấc đêm, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ chấn thương như té ngã, đột quỵ thường xảy ra vào thời điểm này.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15554-339.jpg?width=768&s=CbAtCA0FWwVvcckULJUAxQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15554-339.jpg?width=1024&s=ze-He6Lqcr-cjQDW5VnSPg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15554-339.jpg?width=0&s=08_amLKhoXYUzjO7VbyEHQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15554-339.jpg?width=768&s=CbAtCA0FWwVvcckULJUAxQ\" alt=\"img 15554.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/img-15554-339.jpg?width=260&s=WHAYiHZFD--qXlsgis47pA\"></picture>

<figcaption>Tã quần Caryn là sản phẩm tã người lớn dành cho người có thể đứng, tự đi lại nhưng bắt đầu gặp các vấn đề về rối loạn bài tiết</figcaption>

</figure>

<p>Trên thị trường hiện nay, Tã quần Caryn là lựa chọn được tin dùng nhờ nhiều ưu điểm vượt trội. Nhờ lõi thấm hút 5mm siêu mỏng, thoáng, sản phẩm mỏng nhẹ như quần lót thông thường mà vẫn đảm bảo độ thấm hút, giúp người cao tuổi thoải mái vận động mà không lo bị tràn tã hay hầm bí khi mặc. Bên cạnh đó, nhờ thiết kế chun hông co giãn gấp 2 lần, người lớn tuổi có thể tự mặc một cách dễ dàng, chủ động trong cuộc sống mà không cần phụ thuộc vào người chăm sóc.</p>

<p>Với những sản phẩm vệ sinh hỗ trợ hiệu quả cùng sự động viên, chăm sóc của gia đình, người cao tuổi có thể giảm nhẹ nỗi lo về chứng rối loạn bài tiết, tự tin trong sinh hoạt, vận động để an tâm sống khỏe, tận hưởng cuộc sống cao niên.</p>

<p></p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.5115%; text-align: left;\">

<p>Tã quần Caryn là sản phẩm dành cho người lớn tuổi vẫn có thể đứng, đi lại được và nên sử dụng ngay khi người lớn tuổi bắt đầu gặp các vấn đề về rối loạn bài tiết như tiểu són, tiểu đêm, tiểu không tự chủ. </p>

<p>Với công nghệ lõi thấm siêu mỏng 5mm, Tã quần Caryn mỏng thoáng nhưng vẫn thấm hút tốt, nên người lớn tuổi không hầm bí khi mặc ban ngày và an tâm ngủ ngon giấc ban đêm. Ngoài ra nhờ thiết kế như chiếc quần lót thông thường, người cao tuổi có thể tự mặc, tự chủ mọi hoạt động, thoải mái vận động và tận hưởng cuộc sống.</p>

<p>Tã quần Caryn hiện có 3 kích cỡ M-L-XL phù hợp mọi đối tượng sử dụng với việc đáp ứng số đo vòng bụng lên đến 125cm. </p>

<p>Đăng ký để nhận mẫu dùng thử miễn phí tại: <strong><a href=\"https://bit.ly/dang-ky-nhan-mau-thu-ta-quan-Caryn\" target=\"_blank\">https://bit.ly/dang-ky-nhan-mau-thu-ta-quan-Caryn</a></strong></p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p><strong>Bích Đào</strong></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Tư vấn sức khỏe","detailUrl":"/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/tu-van-suc-khoe","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/di-bo-giup-nguoi-cao-tuoi-bot-nguy-co-tim-mach-2225912.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/di-bo-giup-nguoi-cao-tuoi-bot-nguy-co-tim-mach-334.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/di-bo-giup-nguoi-cao-tuoi-bot-nguy-co-tim-mach-335.jpg","updatedDate":"2023-12-12T10:22:31","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223870","title":"Bác sĩ phản hồi về chế độ ăn trứng 10 ngày giảm 10kg","description":"Một số người đã giảm cân sau khi ăn trứng cả ba bữa mỗi ngày, tổng cộng 9 quả. 