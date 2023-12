{"article":{"id":"2221099","title":"Những loại cá tự nhiên ở chợ nên mua ngay","description":"Nếu bạn coi trọng những thực phẩm tự nhiên và bổ dưỡng, lành tính thì đây là những loại cá tự nhiên ở chợ nên mua ngay khi bắt gặp.","contentObject":"<div id=\"readability-page-1\" class=\"page\">

<p>Cá là thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ưu tiên trong chế độ ăn. So với thịt, nhất là thịt đỏ, cá cung cấp ít calo và cholesterol hơn, giúp cơ thể đào thải lượng cholesterol xấu hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng loại cá mình ăn có thể là cá nuôi nhân tạo, nguồn thức ăn có thể không được kiểm soát tốt, hoặc có nguy cơ tồn dư hóa chất.</p>

<h2>Những loại cá tự nhiên ở chợ nên mua ngay</h2>

<p>Theo <em> Sohu </em> , các chuyên gia và những người có thâm niên bán cá nhiều năm cho rằng, với những loại cá sau, khả năng bạn mua được cá tự nhiên, ngon và an toàn sẽ cao.</p>

<p><em> <strong> Cá cơm </strong> </em></p>

<p>Cá cơm là loài cá nhỏ, thân mảnh, sống ở các vùng nước mặn. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cá cơm có chứa hàm lượng axit béo omega-3, vitamin và khoáng chất phong phú. Chúng cũng là nguồn cung cấp nhiều chất béo và cholesterol có lợi cho tim mạch.</p>

<p>Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xếp cá cơm vào danh sách những loại cá tốt nhất vào tháng 7 năm 2019.</p>

<p>Một điểm nổi bật khác là cá cơm có vòng đời ngắn nên được coi là \"cá sạch\". Khả năng tích tụ các chất có hại trong cá là rất thấp so với các loại cá khác. Đây là loại cá tự nhiên ở chợ mà bạn nên mua ngay khi gặp.</p>

<p><em> <strong> Cá ngừ </strong> </em></p>

<p>Cá ngừ chỉ di chuyển dưới biển sâu nên thịt mềm, thơm ngon, ít bị ô nhiễm, tốt cho sức khỏe. Thịt cá ngừ có thể ức chế sự gia tăng cholesterol và ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Nó tác dụng đặc biệt trong việc ngăn ngừa và điều trị các bệnh về tim mạch, mạch máu não.</p>

<p>Ngoài ra, cá ngừ giàu sắt, vitamin B12, omega-3, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, ngăn ngừa các vấn đề tim mạch ở người cao tuổi.</p>

<p><em> <strong> Cá mòi </strong> </em></p>

<figure type=\"Photo\">

<p><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-372.jpg?width=768&s=tOaX297deq9_9CM4BJs2sQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-372.jpg?width=1024&s=eY38WCwin3o0j4howqvK4g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-372.jpg?width=0&s=tKiX9kbTDgO95LGt-vXYgA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-372.jpg?width=768&s=tOaX297deq9_9CM4BJs2sQ\" alt=\"Những loại cá tự nhiên ở chợ nên mua ngay - Ảnh 1.\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-372.jpg?width=260&s=XwYppivdeRb8oszY7I33Aw\"></picture></p>

<figcaption>

<p data-placeholder=\"Nhập chú thích ảnh\">Cá mòi là loại cá tự nhiên ở chợ nên mua ngay. Nó chứa rất nhiều vitamin, canxi, cùng các loại khoáng chất có lợi như iron, zinc, potassium...(Ảnh: Wikipedia)</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Cá mòi là loài cá 100% tự nhiên, thường di cư, sống cả ở sông và ở biển. Hàm lượng dinh dưỡng của cá mòi khá cao, với nhiều vitamin, canxi và các loại khoáng chất có lợi như sắt, kẽm, kali...</p>

<p>Ngoài protein, cá mòi cũng rất giàu omega-3, EPA và DHA. Những axit béo thiết yếu này giúp máu trong cơ thể lưu thông thuận lợi, duy trì một trái tim khỏe mạnh và ngăn ngừa khả năng mắc bệnh tim mạch. Người cao tuổi ăn cá mòi rất tốt cho tim mạch.</p>

<p>Bên cạnh đó, cá mòi còn chứa lượng lớn vitamin D, rất tốt cho sức khỏe xương khớp của người lớn tuổi.</p>

<p>Loại cá này an toàn, lành mạnh vì thế bạn có thể yên tâm mua về sử dụng.</p>

<p><em> <strong> Cá đối </strong> </em></p>

<p>Cá đối chủ yếu sống ở vùng nước mặn miền duyên hải và khu vực nước lợ tại các cửa sông lớn. Theo y học cổ truyền, cá đối có tác dụng ích khí, cải thiện tiêu hóa, giúp điều trị bệnh viêm đại tràng mạn tính.</p>

<p>Loại cá này sinh sôi khá nhiều, vòng đời ngắn nên ít khi bị nhiễm thủy ngân và các độc tố khác từ môi trường.</p>

<p><em> <strong> Cá trích </strong> </em></p>

<p>Cá trích thon dài, ít vảy, nhiều thịt, ít có vị tanh. Theo các chuyên gia, đây là loài cá rất giàu chất dinh dưỡng, còn được gọi là \"cá béo\" bởi dầu trong cá trích chứa nhiều axit béo omega-3 có lợi cho trí óc. Loại cá này thường được hun khói, đóng túi để bảo quản được lâu mà không mất đi giá trị dinh dưỡng.</p>

<p><em> <strong> Cá hố </strong> </em></p>

<p>Cá hố sống ở vùng biển sâu, rất giàu protein và axit béo không bão hòa. Loại cá này thường được đánh bắt ngoài tự nhiên.</p>

<figure type=\"Photo\">

<p><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-373.jpg?width=768&s=GTtuSqaEs4Om8T4XPMmsQw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-373.jpg?width=1024&s=eGsGQLkW2Y-Jw4FoK8Kkcw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-373.jpg?width=0&s=-bRg_RPYKVONIVyA7CwNJQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-373.jpg?width=768&s=GTtuSqaEs4Om8T4XPMmsQw\" alt=\"Những loại cá tự nhiên ở chợ nên mua ngay - Ảnh 2.\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhung-loai-ca-tu-nhien-o-cho-nen-mua-ngay-373.jpg?width=260&s=5zajblQufvPH89s08V9L9g\"></picture></p>

<figcaption>

<p data-placeholder=\"Nhập chú thích ảnh\">Cá hố là loại cá tự nhiên nên mua ngay khi đi chợ.</p>

</figcaption>

</figure>

<p>Ở một vài quốc gia châu Á như Nhật, Hàn, Trung Quốc..., cá hố rất phổ biến, thường được ăn dưới dạng nướng hay ăn sống. Loại cá này ít chất béo, chứa một lượng khá lớn axit béo loại omega-3 nên sẽ là một lựa chọn thông minh cho gia đình bạn.</p>

Theo VTC News

