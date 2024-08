Trong Đi giữa trời rực rỡ tập 12 lên sóng tối 15/8, cả nhà Pu (Thu Hà Ceri) khốn khổ vì Chải (Long Vũ) ngáy to, lại còn nói mê khiến ai cũng mệt mỏi. Em gái Pu nói mẹ nên bảo Chải về vì cô bé không thể ngủ nổi.

Cũng do mất ngủ mà Pu vô cùng mệt mỏi, không còn đủ sức đi rừng. Chỉ mới đi một quãng đường núi mà Pu không thở nổi, chân tay run lẩy bẩy. Thấy đám bạn nghi ngờ nên Pu đành lên tiếng giải thích rằng Chải dù ở nhà mình cả đêm nhưng nằm cùng giường với ông Xuồn (Minh Hải).

Ở diễn biến khác, ông Chiểu (NSƯT Hoàng Hải) đến nhà đưa cho Pu tờ giấy ghi rõ những món ăn con trai thích hoặc bị dị ứng, đề nghị con dâu tương lai hết sức chú ý. "Cháu có phải giúp việc của thằng Chải đâu. Bác bảo nó về đi", Pu khó chịu nói với bố Chải. Ông Chiểu đáp: "Tao mà bảo nó về được thì đã bảo về ngay rồi. Mày tưởng tao thích để con tao ở đây chịu khổ lắm à?".

Quá bức xúc, Pu quay sang nói với ông Xuồn (Minh Hải). "Bố đi báo công an là thằng Chải ở nhà mình bất hợp pháp để công an khuyên bảo nó về đi". Không đợi thông gia tương lai trả lời, ông Chiểu tức điên, đứng lên tuyên bố với Pu: "Mày mà báo công an đuổi thằng Chải về, tao cũng sẽ báo công an bố mày nợ không chịu trả".

Liệu bố Pu có dám báo công an? Gia đình cô sẽ làm gì để Chải về nhà? Diễn biến chi tiết tập 12 phim Đi giữa trời rực rỡ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.