Tối 6/5, tin từ UBND xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa có hai người đuối nước tử vong khi tắm biển.

Hai nạn nhân gồm Đồng Gia H. (SN 2007, trú tại xã Cảnh Dương) và Nguyễn Nam L. (SN 1998, trú xã Quảng Tùng), huyện Quảng Trạch.

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, do thời tiết quá nóng, H., L. cùng 3 người bạn rủ nhau đi tắm biển. Trong lúc tắm tại bãi biển Cảnh Dương, cả nhóm 5 người không may bị nước cuốn trôi. May mắn có người dân ở gần đó phát hiện nên hô hoán và cứu được 3 người.

Rất đông người dân đến theo dõi tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh CTV

“Thi thể em H. được tìm thấy ngay thời điểm xảy ra sự việc, còn em L. thì đến khoảng 18h40 mới tìm thấy ”, ông Đồng Vinh Quang, Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương cho biết.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.