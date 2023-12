Trong 2 ngày (14 – 15/12), UBND xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức tập huấn chuyển đổi số mô hình “Thôn thông minh” năm 2023 tại thôn Hòa Trung.

Đây là địa phương đầu tiên của Quảng Nam được triển khai tập huấn “Thôn thông minh”.

Người dân được hướng dẫn về chuyển đổi số.

Cụ thể, trong thời gian trên, Tổ công nghệ cộng đồng, các cán bộ thôn và đảng viên chi bộ hội đoàn thể, đại diện các hộ gia đình có điện thoại thông minh sẽ được giới thiệu các thiết bị thông dụng (máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh…); hướng dẫn lắp đặt, mở máy, tắt máy, tạo và mở, lưu trữ thư mục, thông tin; vào các trang website, khai thác thông tin trên mạng.

Chỉ tận tay cho người dân

Người hướng dẫn buổi tập huấn, bà Quỳnh Lâm – chuyên viên văn phòng TP cho biết, buổi tập huấn sẽ hướng dẫn làm quen với word, đánh văn bản, soạn thảo văn bản hành chính; thực hiện các thao tác sao chép văn bản, bố cục, định dạng văn bản hành chính, lập và gửi nhận văn bản qua thư điện tử gmail; hướng dẫn và thực hành làm quen với excel, tạo nhập dữ liệu và định dạng bản tính; kỹ năng in ấn văn bản.

Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm, tương tác trên môi trường mạng; hướng dẫn xử lý một số sự cố thường gặp…

Lớp tập huấn được diễn ra trong 2 ngày 14-15/12.

“Ngoài nội dung của mô hình thôn thông minh, thành phố Tam Kỳ còn hướng đến tập huấn cho người dân tự nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và người dân hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thay cho các mô hình cán bộ công chức, đoàn thanh niên, tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân. Qua đó, giúp người dân nâng cao kỹ năng, tăng cường tính chủ động, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư liên quan đến công tác chuyển đổi số trên địa bàn…”, bà Lâm cho biết.

Rất đông cán bộ, người dân đến tham gia buổi tập huấn.

Những người tham gia lớp tập huấn còn được phổ biến tổng quan về chuyển đổi số; vai trò, tầm quan trọng về ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và chuyển đổi số.

Cùng với đó, các học viên còn được trang bị kỹ năng cần thiết để bảo đảm an ninh an toàn thông tin và bảo vệ bí mật trên không gian mạng; các tình huống thực tế mất an toàn thông tin.