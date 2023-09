Nguyên nhân gây đau mắt đỏ

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội, đau mắt đỏ có nhiều nguyên nhân gây ra trong đó chủ yếu do vi khuẩn như tụ cầu, liên cầu, trực khuẩn, tạp khuẩn do virus Adeno, Herpes do ký sinh trùng, các kích thích gió bụi, tia tử ngoại.

Tuy nhiên, bệnh đau mắt đỏ có thể phát triển thành dịch thì nguyên nhân chủ yếu là do virus adeno.

Con đường lây bệnh

Virus lây lan qua các con đường khác nhau. Phổ biến nhất lây qua các vật dụng sinh hoạt hàng ngày như dùng chung khăn, chậu rửa mặt. Bệnh nhân lấy tay dụi mắt sau đó cầm nắm vào các đồ vật vô tình phát tán virus lây cho người khác. Trẻ bị đau mắt đỏ chơi chung đồ chơi cũng lây nhiễm cho nhau. Một số trường hợp, virus có thể lây qua bể bơi, những nơi có vệ sinh kém hoặc ruồi.

Virus cũng có trong nước bọt. Bởi nước mắt được tiết ra sau khi làm nhiệm vụ dinh dưỡng và làm sạch cho mắt sẽ thoát qua đường dẫn nước mắt để xuống mũi, họng. Khi bệnh nhân nói chuyện, ho hoặc hắt hơi, yếu tố gây bệnh sẽ theo nước bọt bắn ra ngoài và lây bệnh cho người khác. Đây là con đường chính lây bệnh ở cộng đồng.

Thời gian ủ bệnh, từ khi bị nhiễm đến khi xuất hiện bệnh thường kéo dài 3 ngày. Bệnh gặp phổ biến ở nước ta, thường là vào mùa hè. Trong đó, người dân các thành phố lớn gặp nhiều hơn ở nông thôn do mật độ dân cư đông hơn.

Triệu chứng đau mắt đỏ

Dấu hiệu ban đầu như mắt ngứa, cộm, chói, sợ ánh sáng, chảy nước mắt và có nhiều tiết tố ở mắt. Buổi sáng ngủ dậy tiết tố viêm làm cho hai mi dính chặt lại, khó mở mắt. Mi mắt sưng nề, mạch máu kết mạc bị cương tụ làm cho mắt bị đỏ, kết mạc có thể phù nề. Ngoài ra, người bệnh có thể bị xuất huyết dưới kết mạc gặp trong hình thái viêm kết mạc xuất huyết.

Trường hợp nặng có thể gây tổn thương giác mạc làm cho giác mạc bị mờ đục do thẩm lậu viêm, khi đó thị lực của bệnh nhân giảm rất nhiều.

Một số trường hợp bệnh nhân có thêm dấu hiệu như sốt nhẹ, có sưng hạch góc hàm hoặc hạch sau tai, họng đỏ, amidan sưng to, có nốt mụn phỏng ở ngoài da mi và mặt.

Điều trị bệnh

Khi đau mắt đỏ, người bệnh không nên mua thuốc nhỏ mắt ngay bởi vì các thuốc này thường chứa corticoid gây biến chứng cho mắt. Tốt nhất, bệnh nhân nên đến khám tại các cơ sở khám chữa mắt để có chẩn đoán và phương pháp điều trị hợp lý. Nếu điều trị sớm và đúng bệnh sẽ khỏi hoàn toàn trong vòng 1-2 tuần và không để lại di chứng.

Tuy nhiên, bệnh có thể gây ra một số hậu quả: ảnh hưởng đến sinh hoạt và lao động, gây tổn thương giác mạc: như viêm giác mạc đốm, viêm giác mạc chấm nông làm giảm thị lực kéo dài và có thể lây lan thành dịch làm cho nhiều người cùng bị bệnh.

Phòng đau mắt đỏ

Theo các bác sĩ, bệnh lây chủ yếu do tiếp xúc nên phòng bệnh bằng cách ly, luôn vệ sinh sạch sẽ, khi đi đường bụi phải đeo kính, tra nước muối sinh lý để rửa mắt.

Trong gia đình có người bị viêm kết mạc cấp, phải có ý thức phòng tránh lây nhiễm cho người khác như dùng riêng khăn và chậu rửa mặt, đeo kính, đeo khẩu trang, hạn chế đến những nơi đông người khi không cần thiết.

Trẻ em nên cho nghỉ học để tránh lây nhiễm cho những em khác, không đến bể bơi. Trước khi dùng các vật dụng chung phải rửa tay xà phòng.

