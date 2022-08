Dịch chuyển ‘đa đám mây’, cơ hội chuyển mình cho doanh nghiệp

Multi-Cloud “lên ngôi”

Theo báo cáo của công ty MarketsandMarkets, thị trường sử dụng Multi-Cloud (đa đám mây) dự kiến sẽ tăng từ 1,17 tỷ USD vào năm 2017 lên 4,5 tỷ USD vào năm 2022, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 30,9%.

Multi-Cloud đang là xu thế công nghệ trên toàn cầu

Thị trường cloud Việt Nam tính theo mô hình triển khai có: đám mây công cộng (Public Cloud), đám mây riêng tư (Private Cloud) và đám mây kết hợp (Hybrid Cloud). Trong đó, phân khúc Public Cloud đã dẫn đầu thị trường vào năm 2020 với 65% thị phần do chi phí tối ưu hơn, không cần bảo trì và khả năng mở rộng linh hoạt tài nguyên theo yêu cầu. Nằm trong phân khúc Public Cloud, điện toán đa đám mây (Multi-Cloud) đang là nhóm phát triển nhanh nhất và được dự báo sẽ đứng đầu về tốc độ tăng trưởng đến năm 2026.

Làm chủ “đa đám mây” - bước tiến nâng tầm cho doanh nghiệp Việt

Theo các chuyên gia của CMC Telecom, điện toán đám mây có thể coi là “xương sống” của việc phân phối hầu hết mọi dịch vụ số. Làn sóng mới “đa đám mây” sẽ thúc đẩy các nhà quản trị doanh nghiệp đề ra những chiến lược phát triển toàn diện hơn, tiếp cận thị trường trên phạm vi rộng hơn với tốc độ triển khai, tốc độ mở rộng nhanh hơn nữa.

Tăng cường bảo mật cho “tài sản số”: Không chỉ đảm bảo độ sẵn sàng (High Availability), sử dụng nhiều nền tảng điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng mất an toàn dữ liệu khi “để trứng chung một rổ”.

Linh hoạt trong việc sử dụng dữ liệu: Theo quy định mới nhất của Luận An ninh mạng về bảo mật dữ liệu cá nhân: Thông tin cá nhân người sử dụng dịch vụ; Dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ; Dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải được lưu trữ trong nước. Việc sử dụng kết hợp các đám mây sẽ mang đến sự linh hoạt vượt trội khi cho phép doanh nghiệp chọn các nhà cung cấp dịch vụ cloud “nội - ngoại” khác nhau để giải quyết những bài toán chuyên biệt.

Không bị giới hạn và phụ thuộc vào một nhà cung cấp dịch vụ: Mỗi nhà cung cấp cloud đều có chiến lược phát triển dịch vụ, các gói giải pháp riêng và sẽ phù hợp với từng loại ứng dụng và hệ thống. Vậy nên việc tận dụng sức mạnh của các cloud khác nhau sẽ đem lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp cũng như hạn chế các chi phí không cần thiết khi chỉ sử dụng một dịch vụ đám mây.

Tăng khả năng ổn định và chống chịu trước các mối nguy cơ: Khi xây dựng hệ thống trên môi trường Multi-Cloud, doanh nghiệp sẽ giảm thiểu được nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn đột xuất của một nhà cung cấp dịch vụ, đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn diễn ra liên tục và ổn định.

CMC Multi-Cloud - nền tảng kết nối trực tiếp đến AWS, Google Cloud, Microsoft

CMC Telecom là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cung cấp giải pháp Multi-Cloud. Với mục tiêu mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng, tư vấn cho khách hàng giải pháp tối ưu nhất, CMC Telecom đã xây dựng CMC Multi Cloud - nền tảng mở giúp khách hàng trải nghiệm dịch vụ cloud từ các “ông lớn” công nghệ trên thế giới với một trang quản trị duy nhất.

Không giống với các nền tảng Multi-Cloud khác là hoạt động dựa trên phần mềm thuần túy, CMC Telecom có lợi thế là nhà cung cấp viễn thông hàng đầu Việt Nam sở hữu hệ sinh thái trung tâm dữ liệu trên toàn quốc với 3 Data Center trung lập đạt chuẩn Tier III. CMC Telecom có thể cung cấp kết nối trực tiếp đến Data Center của các nhà cung cấp cloud lớn trên thế giới như: AWS thông qua kết nối Direct Connect, Google Cloud thông qua kết nối Interconnect, Microsoft Azure thông qua kết nối ExpressRoute với băng thông lên đến 10Gbps.

CMC Multi-Cloud Platform cho phép quản lý nhiều “đám mây” trên duy nhất 1 trang quản trị

CMC Multi-Cloud Platform bao gồm cả cổng thông tin quản trị, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, tính cước và tích hợp các dịch vụ điện toán đa đám mây của các nhà cung cấp dịch vụ như Amazon Web Services, Google, Microsoft, CMC Cloud.

CMC Telecom hiện đang là đối tác cấp cao của các “ông lớn” Cloud trên thế giới: Advanced Tier Services Partner của AWS, Premier Partner của Google Cloud và Gold Partner của Microsoft. Đây chính là tiền đề giúp khách hàng CMC Telecom nhận được những tư vấn chuyên sâu, chính sách ưu đãi tốt hơn cho các sản phẩm dịch vụ trong hệ sinh thái của các nền tảng này cùng nhiều lợi ích đi kèm khác như kết nối nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn, giám sát hỗ trợ 24/7,…

: CMC Multi-Cloud là nền tảng duy nhất tại Việt Nam kết nối trực tiếp đến Cloud của AWS, Google Cloud và Microsoft

Vừa qua, CMC Telecom đã nhận được giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ đám mây xuất sắc của năm 2022” (Cloud Service Provider of the Year Vietnam 2022) cho dịch vụ Multi Cloud, do Tạp chí quốc tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng International Business Magazine (IBM) trao tặng.

Thúy Ngà