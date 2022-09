Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2022

Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh (7860100):

Đối với Nam

Đối với nữ:

Ngành An toàn thông tin (7480202)

Ngành Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y - 7720101)

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển theo số báo danh bài thi Bộ Công an và số căn cước công dân trên Cổng thông tin điện tử của Học viện An ninh nhân dân (từ 7h30 ngày 16/9 tại địa chỉ: www.hvannd.edu.vn/tracuudiem/ketqua hoặc tại Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển.

Để xác nhận nhập học, thí sinh trong danh sách trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước 17h ngày 20/9 và xác nhận nhập học vào Học viện An ninh nhân dân trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian từ 17/9- 30/9/2022 (đối với thí sinh trúng tuyển theo Phương thức 2, Phương thức 3).

Học viện An ninh nhân dân đề nghị các Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương tiếp nhận bản chính giấy trên để đưa vào hồ sơ nhập học cho thí sinh sơ tuyển tại đơn vị mình (có danh sách kèm theo Công văn này); thông báo cho Học viện An ninh nhân dân trước 17h00 ngày 27/9 để tổng hợp số liệu, công bố số thí sinh xác nhận nhập học, phục vụ lọc ảo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

