Spa Seekers, một trang web giúp du khách tìm thấy những trải nghiệm nghỉ dưỡng tốt nhất, đã tiến hành nghiên cứu mới để tìm ra “điểm đến thư giãn nhất ở mọi quốc gia”. Spa Seekers xác định thứ hạng của mình bằng cách tính số lần từ “thư giãn” được sử dụng trên các bài đánh giá du lịch trực tuyến.

Phân tích đã chủ động loại trừ “các cơ sở chăm sóc sức khỏe được xây dựng có mục đích”, bao gồm các khách sạn và spa, để đảm bảo công bằng. Sau đó, những vị trí hàng đầu ở mỗi quốc gia được xếp hạng trên toàn cầu và khu vực để tìm ra địa điểm nào thực sự thư giãn nhất thế giới. Và cái tên giành vị trí đầu bảng chính là Blue Lagoon của Iceland.

“Đầm xanh của Iceland là một điểm nghỉ dưỡng địa nhiệt nổi tiếng thế giới, nằm cách thủ đô Reykjavik chỉ chưa đầy một giờ đi xe”, Spa Seekers công bố trong báo cáo của mình.

Theo đó, đầm phá nổi tiếng có tới 4.050 lượt người dùng sử dụng từ “thư giãn” trong các bài đánh giá trực tuyến. “Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và tiện nghi spa sang trọng, bao gồm phòng xông hơi khô, phòng xông hơi ướt và một loạt các liệu pháp spa sử dụng bùn trắng mang tính biểu tượng của Blue Lagoon. Nước địa nhiệt của các hồ từ lâu đã trở thành chủ đề nghiên cứu khoa học, với tảo và bùn trắng giàu silica đều được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ chức năng bảo vệ da, kích thích collagen, tái tạo da và làm sạch sâu".

Ngoài ra, Spa Seekers còn cho biết các hồ nước nóng như Széchenyi của Hungary, Thermae Bath Spa của Anh và bể bơi nước nóng Hanmer Springs ở New Zealand đều chiếm các vị trí trong top 10 những điểm đến thư giãn nhất. Không gian xanh ngoài trời cũng được xếp hạng cao, trong đó Vườn Luxembourg của Pháp, Gardens by the Bay ở Singapore và Vườn Bách thảo Hoàng gia Victoria ở Australia lọt vào danh sách 25 địa điểm hàng đầu.

Châu Âu được đánh giá là lục địa thư giãn nhất, nơi có 6 trong số 10 điểm đến hàng đầu. Tiếp theo là Bắc Mỹ với 8 vị trí trong top 25, bao gồm suối nước nóng Tabacon của Costa Rica, công viên Stanley của Canada và suối nước nóng Strawberry Park ở Mỹ.

Theo Travel and Leisure