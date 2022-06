Điểm mặt các startup công nghệ đang hút cạn tinh hoa AI của Big Tech

Trao đổi tại hội nghị ngày 9/6, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT nhấn mạnh: 35 nền tảng số quốc gia cần phải tuân thủ yêu cầu tối thiểu theo quy định về an toàn thông tin mạng và pháp luật về an ninh mạng.