Cụ thể, điểm theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2024 như sau:

- Tuyển sinh đại học chính quy: 23,5 điểm (thang điểm 30, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

- Tuyển sinh đại học chính quy các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài: 20 điểm (thang điểm 30, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Năm 2024, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu các chương trình đại học chính quy do trường cấp bằng và 400 chỉ tiêu các chương trình đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng. Cụ thể các ngành như sau:

Các ngành tuyển sinh do Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN cấp bằng: Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển.

Các ngành tuyển sinh do đối tác nước ngoài cấp bằng: Quản trị kinh doanh do ĐH Troy – Hoa Kỳ cấp bằng; Quản trị kinh doanh do ĐH St.Francis – Hoa Kỳ cấp bằng.

Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Trường ĐH Công nghệ - ĐH cũng công bố điểm sàn vào đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như sau:

Trường ĐH Công nghệ lưu ý thí sinh điểm sàn trên đây là tổng điểm thi THPT của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (thang 30, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Năm 2024, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội có học bổng dành cho sinh viên là thủ khoa đầu vào, sinh viên đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi/Olympic cấp khu vực và quốc tế...

Nhà trường cũng sẽ trích tối thiểu 8% từ nguồn thu học phí hàng năm làm quỹ học bổng khuyến khích học tập. Điều kiện được nhận học bổng từ quỹ này được xét theo kết quả học tập và điểm rèn luyện.

Nhà trường còn có học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dành cho sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Mức học bổng 1 triệu đồng – 2 triệu đồng/sinh viên/đợt. Nguồn học bổng từ ngân sách của nhà trường.