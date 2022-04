Diễn biến bất ngờ vụ trang trí cầu bị dân chê xấu như 'chuồng nuôi cá sấu'

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp Khuyến công và Dịch vụ công ích TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) liên quan đến việc thi công trang trí cầu Đại An (đường Hùng Vương).

Dự án trang trí cầu Đại An bị dư luận chê xấu xí

Được biết, trước đó Sở GTVT tỉnh Quảng Trị nhận được văn bản của Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp Khuyến công và Dịch vụ công ích TP Đông Hà về việc xin cấp phép thi công trình Cổng trang trí đường Lý Thường Kiệt, đường Đặng Dung, đường Nguyễn Trãi và cầu Đại An (TP Đông Hà).

Trong quá trình xem xét hồ sơ và kiểm tra hiện trường công trình, nhằm tạo điều kiện cho đơn vị để thi công lắp đặt các công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Đông Hà, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã cấp phép, chấp thuận xây dựng với 3 công trình: Cổng trang trí đường Lý Thường Kiệt, đường Đặng Dung, đường Nguyễn Trãi.

Với hàng loạt thanh sắt được dựng cao 2 bên lan can, nhiều người ví cây cầu như "chuồng nuôi cá sấu"

Đối với hạng mục trang trí cầu Đại An, sau khi xem xét hồ sơ, Sở GTVT không cấp phép thi công do phương án liên kết các chi tiết trang trí vào cầu bằng cách khoan vào kết cấu của cầu, gây ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực và tính thẩm mỹ của công trình cầu.

“Tuy nhiên, hiện nay chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công lắp đặt một số hạng mục trang trí trên cầu Đại An và đường đầu cầu mà chưa có giấy phép thi công.

Do đó, để đảm bảo đúng quy định về trình tự, thủ tục thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và đồng thời để đảm bảo tính mỹ quan, đặc biệt an toàn khai thác công trình cầu Đại An, Sở GTVT yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công tạm dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện đã lắp đặt trên cầu và đường đầu cầu, hoàn trả về hiện trạng ban đầu”, văn bản của Sở GTVT tỉnh Quảng Trị nêu.

Như tin đã đưa, những ngày qua, dư luận tại TP Đông Hà xôn xao trước việc cầu Đại An được “khoác” thêm nhiều hạng mục gây xấu xí.

Các thanh sắt như những cây diêm bị gãy, gây phản cảm

Cụ thể, quá trình trang trí cải tạo, hai bên lan can cầu Đại An được đơn vị thi công dựng hàng trăm thanh inox sơn màu vàng nhạt, đầu thanh inox sơn màu đỏ trông tựa que diêm bị gãy.

Các thanh inox nằm cách nhau khoảng 40cm, được kết nối, cố định vào lan can cầu và đầu thanh trổ ra phía mặt hồ Đại An. Các thanh inox chia thành 3 đoạn, trong đó đoạn giữa cao hơn 2 đoạn còn lại.

Bỏ 1,5 tỷ đồng để trang trí nhưng cây cầu này không có điểm nhấn về đêm

Nhiều bình luận của người dân cho rằng, “cầu đang đẹp tự nhiên lại rào các thanh sắt vào giống chuồng nuôi cá sấu”, “nhìn tù túng, không chấp nhận được” hay nhiều người ví: “cầu được trang trí dày đặc các khung sắt để hạn chế nhảy cầu…”

Được biết, Dự án do Trung tâm Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà làm chủ đầu tư với số vốn 1,5 tỷ đồng.

Quang Thành