Công an huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đêm 7/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi đổ bộ vào đất liền, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, giông lốc khiến nhiều nơi bị ngập lụt, cô lập.

Vào khoảng 22h30 ngày 7/9, tổ công tác số 7 (Công an huyện Lương Sơn) và Công an xã Cao Dương nhận được tin báo về việc có tiếng kêu cứu tại khu vực thôn Đồng Kẹ, xã Cao Dương.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng vượt lũ dữ tiếp cận hiện trường để cùng giải cứu người dân.

Qua trình tìm kiếm, công an xác định tiếng kêu cứu phát ra từ gia đình anh Nguyễn Văn Khang (32 tuổi) và chị Đinh Thị Trinh (27 tuổi) đang bị cô lập giữa dòng nước lũ chảy xiết, đặc biệt chị Trinh đang mang thai tháng thứ 6.

Tổ công tác đã băng qua dòng nước chảy xiết, cứu được 2 vợ chồng và đưa đến nơi an toàn. Trước cơ quan công an, anh Khang và chị Trinh vô cùng xúc động và cảm ơn sâu sắc tổ công tác đã dũng cảm cứu mạng 2 vợ chồng.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Khang được giải cứu thành công. Ảnh: ĐVCC

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hòa Bình, từ 19h00 ngày 6/9 đến 7h ngày 8/9, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, lượng mưa từ các trạm đo mưa tự động đo được lớn nhất đạt 447,8mm.

Trên địa bàn tỉnh có 4 người chết, 1 người bị thương do sạt lở đất; 1.228 hộ phải sơ tán; 146 hộ nhà dân bị ảnh hưởng,

Mưa kèm giông lốc đã làm 146 nhà bị ảnh hưởng (tốc mái, cây đổ vào nhà, vỡ tấm lợp, hư hỏng nhà, nứt tường nhà, sụt lún).

Tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại do mưa lũ là 1.488 ha gồm lúa, hoa màu, cây ăn quả, cây hàng năm và lâu năm.