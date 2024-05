Khoảng chiều và đêm 24-25/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Sau đó, từ đêm 27-31/5, khu vực này xuất hiện mưa giông liên tiếp, cục bộ có mưa to đến rất to.